Economia

AGROENERGIA

Preço em baixa de seus ativos levou Cosan a optar por investimentos de BTG e Perfin

Conglomerado vai receber injeção de até R$ 10 bilhões em duas ofertas; aumento de capital vai dar fôlego para zerar alavancagem

Da Redação

Da Redação

23/09/2025 - 09h30
Valores abaixo do esperado fizeram com que a Cosan desistisse de vender ativos do grupo para reduzir sua dívida e optar pelo acordo para obter R$ 10 bilhões de investimentos, R$ 7,5 bilhões deles injetados pelo BTG e pelo Fundo Perfin, disse na manhã de ontem o CEO Marcelo Martins.

Com o acordo, o grupo espera reduzir sua dívida total de R$ 21,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões e ganhar fôlego. Os números consideram os resultados no segundo trimestre deste ano.

“A alavancagem [uso da dívida para financiar atividades ou investimentos] chegará a zero com o passar do tempo. A dívida da Cosan é ineficiente, o endividamento é muito alto e isso exigia uma medida muito urgente. As condições de mercado para venda de ativos são muito ruins. Buscamos alternativas por meio de investidores privados, abrindo espaço para a gente, com calma, fazer gestão do portfólio”, disse Martins ao jornal Folha de S.Paulo.

Os recursos do BTG serão aplicados pela holding dos sócios, não pelo banco BTG Pactual. Serão feitas duas ofertas consecutivas de ações ao mercado e a ideia é que as duas combinadas cheguem a R$ 10 bilhões.

A inicial, em 23 de outubro, será de R$ 7,5 bilhões. O valor da segunda, marcada para 3 de novembro, vai depender do resultado da primeira, mas o limite total será de R$ 10 bilhões.

Ometto

Mesmo com a venda, Rubens Ometto continuará como controlador da Cosan, com 50,01%. Ele vai nomear seis integrantes do conselho de administração. BTG e Perfin indicarão quatro membros.

A questão do capital da Cosan era uma dúvida recorrente no mercado, comprometendo os preços dos seus papéis.

“As ações da companhia sofriam descontos relevantes pela dúvida de como adequar a questão da capital da companhia”, afirma o CFO Rodrigo Araújo.

Segundo a empresa, os recursos captados devem dar maior flexibilidade financeira ao grupo, aumentar a liquidez dos papéis em Bolsa e destravar valor aos acionistas.

A chegada dos investidores âncoras também deverá fortalecer a governança corporativa e assegurar um compromisso de longo prazo com a estratégia da companhia, formalizado em acordo de acionistas com a família Ometto.

“É um processo que vai passar por muito mais criação de valor do que a venda de ativos”, defende Araújo.

Segundo ele, o novo investimento vai dar o fôlego financeiro que a Cosan precisava, sem que tenha de se desfazer de ativos por valores e condições que não considera ideal.

Nos últimos anos, o grupo de Ometto se transformou em um império econômico com operações no agronegócio, energia, transporte, combustíveis e gás natural. No entanto, a empresa vem sofrendo com altas taxas de juros no Brasil e lucros menores em alguns negócios.

Em declarações recentes, Ometto vem reclamando do atual patamar dos juros no Brasil. Em evento no começo do ano, ele disse que o fator que mais atrapalha o empresário brasileiro hoje é a Selic.

A Cosan também enfrenta dificuldades com dívidas desde que adquiriu uma participação na Vale em 2022.

Em janeiro deste ano, o grupo Cosan se desfez do investimento. A venda, por R$ 9 bilhões, de uma fatia de 4,05% na mineradora, encerrou uma tentativa frustrada de conseguir influência na companhia. Era o ativo de maior liquidez do grupo e o que poderia ser vendido de maneira mais rápida.

Raízen

A Raízen, empresa de energia do grupo, não vai receber recursos. “Mas a gente está em processo de busca de novos sócios para a Raízen. Isso não mudou”, completa o CFO.

No primeiro trimestre deste ano, o endividamento da Raízen atingiu seu pior patamar desde que a companhia abriu capital na Bolsa, em 2021, conforme levantamento da Elos Ayta Consultoria, que mostrou que seria preciso que a empresa fosse três vezes maior, em patrimônio, para o pagamento de sua dívida.

Por causa do endividamento, duas usinas da Raízen, em Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante, e em Passa Tempo, foram vendidas para o grupo Atvos por R$ 1,54 bilhão. 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 749, segunda-feira (22/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2025 08h08

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 749 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,35 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 26.365,31)
  • 5 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 896,77)
  • 4 acertos - 585 apostas ganhadoras, (R$ 64,38)
  • 3 acertos - 4.585 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 749 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 750

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 750. O valor da premiação está estimado em R$ 1,45 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2863, segunda-feira (22/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2025 08h06

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2863 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 23 apostas ganhadoras (R$ 6.874,39)
  • 4 acertos - 1.484 apostas ganhadoras (R$ 121,76)
  • 3 acertos - 26.949 apostas ganhadoras (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 29 apostas ganhadoras (R$ 4.906,89)
  • 4 acertos - 1.475 apostas ganhadoras (R$ 122,50)
  • 3 acertos - 27.996 apostas ganhadoras (R$ 3,22)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2863 são:

Primeiro sorteio

  • 50 - 41 - 05 - 40 - 48 - 46

Segundo sorteio

  • 48 - 17 - 24 - 47 - 28 - 30 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2864

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2864. O valor da premiação está estimado em R$ 11,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

