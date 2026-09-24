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Prefeitura de Campo Grande recupera R$ 2,59 milhões em duas semanas

Programa oferece descontos de até 90% para contribuintes quitarem dívidas

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

24/09/2026 - 08h00
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O programa Regulariza CG já recuperou R$ 2,59 milhões aos cofres da Prefeitura de Campo Grande, conforme dados encaminhados ao Correio do Estado. O valor foi arrecadado nos primeiros 13 dias de funcionamento da campanha, que oferece descontos de até 90% nos juros, multas e demais acréscimos legais para contribuintes que desejam colocar em dia débitos tributários e não tributários com o Município.

Apesar do montante já recuperado, a Administração municipal ainda não trabalha com uma previsão de arrecadação para o encerramento do programa. Em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande informou que “costumeiramente a última semana é a que há um volume maior de recebimento”.

O Município classificou a iniciativa como mais uma oportunidade para que os contribuintes regularizem a situação perante a Fazenda Municipal. O prazo para adesão termina no dia 9 de outubro, o que significa que ainda restam pouco mais de duas semanas para a quitação ou negociação dos débitos dentro das condições especiais.

O programa foi lançado no dia 8 deste mês e contempla dívidas tributárias e não tributárias cujo fato gerador ocorreu até o dia 31 de dezembro de 2025. A medida alcança débitos inscritos ou não em dívida ativa e busca ampliar a recuperação de créditos municipais, além de evitar que pendências avancem para cobranças administrativas, protestos e execuções fiscais. 

DESCONTO

As maiores reduções são destinadas às dívidas mais antigas. Para pagamento à vista, débitos originados até o dia 31 de dezembro de 2018 têm desconto de 90% sobre os acréscimos legais. Para as dívidas de 2019 e 2020, o abatimento é de 70%, enquanto os débitos referentes ao período de 2021 a 2025 têm redução de 50%.

Também existe a possibilidade de quitação à vista de débitos que já estejam parcelados, com desconto de 30% sobre os juros remanescentes, conforme as regras do programa.

Para quem não consegue quitar a dívida de uma só vez, o Regulariza CG permite o parcelamento. O desconto sobre os acréscimos varia de acordo com o número de parcelas: em até seis vezes, a redução chega a 40%; em até 12 parcelas, o desconto é de 30%; e em até 16 vezes, o desconto é de 25%. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

As condições foram estabelecidas para ampliar o número de contribuintes capazes de regularizar a situação financeira com o Município, incluindo aqueles que não têm condições de fazer o pagamento integral de uma única vez.

Com R$ 2,598 milhões arrecadados até o dia 21, o programa ainda está distante de ter seu resultado final conhecido. A prefeitura ressalta que a arrecadação costuma acelerar na reta final das campanhas de regularização.

A avaliação é relevante porque o comportamento dos contribuintes tende a ser diferente ao longo do período de adesão. Parte dos devedores deixa a decisão para os últimos dias, seja para organizar os recursos necessários para a quitação, seja para aproveitar o prazo máximo oferecido pelo Município.

A Administração municipal informou que não possui, neste momento, uma estimativa de quanto pretende arrecadar até o fim da campanha.

RECUPERAÇÃO

Além de permitir que cidadãos e empresas regularizem sua situação, os programas de negociação de dívidas têm impacto direto sobre a capacidade de recuperação de receitas do Município.

Quando um débito permanece em aberto, a prefeitura pode precisar recorrer a mecanismos de cobrança administrativa ou judicial. A negociação antecipada reduz esse percurso e permite ao contribuinte obter condições mais favoráveis para quitar a dívida, enquanto o Município recupera parte dos créditos que estavam em atraso.

No caso do Regulariza CG, a prefeitura de destaca justamente a intenção de ampliar as possibilidades de regularização e evitar que os débitos avancem para etapas de cobrança mais complexas.

O programa abrange débitos de natureza tributária e não tributária, mas há restrições. Entre as situações que não entram nas condições de negociação estão determinadas multas de trânsito, indenizações ao Município, contratos administrativos, penalidades ambientais e dívidas originadas depois do dia 31 de dezembro de 2025, além de casos previstos nas regras do programa.

A negociação pode ser realizada de forma digital pelo Portal de Negociação de Dívidas da Prefeitura de Campo Grande. Quem precisar de atendimento presencial pode procurar a Central de Atendimento ao Cidadão. (Colaborou Daniel Pedra)

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 902, quarta-feira (23/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/09/2026 08h46

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 902 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 36.821,40)
  • 5 acertos - 88 apostas ganhadoras (R$ 1.195,50)
  • 4 acertos - 1.582 apostas ganhadoras (R$ 66,50)
  • 3 acertos - 12.789 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 902 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 2
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 903

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 25 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 903. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3012, quarta-feira (23/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/09/2026 08h45

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3012 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 4.639,13)
  • 4 acertos - 783 apostas ganhadoras (R$ 115,11)
  • 3 acertos - 15.724 apostas ganhadoras (R$ 2,86)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras (R$ 4.436,16)
  • 4 acertos - 887 apostas ganhadoras (R$ 101,61)
  • 3 acertos - 14.561 apostas ganhadoras (R$ 3,09)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3012 são:

Primeiro sorteio

  • 18 - 11 - 48 - 41 - 05 - 22

Segundo sorteio

  • 46 - 31 - 21 - 09 - 34 - 13 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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