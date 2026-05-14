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Petrobras negocia finalização da UFN3 em MS, diz presidente da estatal

Afirmação foi feita durante a visita do presidente Lula a fábrica de fertilizantes na Bahia, em evento de retomada da unidade

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/05/2026 - 17h00
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Em evento de reabertura da Fábrica de Fertilizantes da Bahia (Fafen BA), que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (14), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a empresa negocia a finalização Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3), em Três Lagoas.

Em entrevista ao Correio do Estado em abril deste ano,  o gerente Executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção e Descomissionamento da Petrobras, Dimitrios Chalela Magalhães, afirmou que a retomada da UFN3 deve acontecer entre junho e julho deste ano.

A previsão é de que a unidade entre em operação plena no primeiro semestre de 2029, com potencial para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados e impulsionar a economia de Mato Grosso do Sul.

Neste quinta, Magda afirmou que a reabertura da Fafen BA faz parte de uma estratégia mais ampla de retomada de plantas industriais, citando, além da negociação para finalizar a UFN3, a reativação da Fafen Sergipe e a reabertura da Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná.

Segundo ela, o objetivo é reforçar a segurança alimentar e a geração de emprego e renda, com o argumento de que o gás natural tem como “destino nobre” a produção de fertilizantes nitrogenados. “Um dos destinos nobres do gás é o fertilizante”, afirmou.

Com as fábricas de fertilizantes na Bahia, em Sergipe, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, a Petrobras passará a produzir 35% do fertilizante nitrogenado consumido no País. Magda também anunciou que a companhia incluiu no planejamento 2027-2031 o compromisso de buscar autossuficiência em diesel e gasolina até 2030.

O presidente Lula também reforçou o papel dos fertilizantes para agricultura.

“O Brasil é um país agrícola e o segundo maior produtor de alimentos, em alguns momentos chega a ser o terceiro, e precisa de fertilizantes. O país não pode importar 90% dos fertilizantes de que a nossa agricultura necessita. Ele precisa ser autossuficiente e produzir fertilizantes”, afirmou Lula.

Com investimento de R$ 100 milhões, a Fafen-BA tem capacidade de produção de 1.300 toneladas diárias de ureia, o que representa aproximadamente 5% da demanda nacional. A retomada integra a carteira de fertilizantes do Novo PAC, cujo valor consolidado é de cerca de R$ 5,9 bilhões. 

UFN3

A retomada da UFN3 ocorrerá após mais de uma década de paralisação do empreendimento, considerado estratégico para a política nacional de fertilizantes.

Segundo a Petrobras, a conclusão da unidade demandará investimento estimado em cerca de US$ 1 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5 bilhões no câmbio atual. O projeto foi dividido em 11 pacotes de contratação, que abrangem diferentes etapas da construção e montagem industrial.

A expectativa é de que a maior parte dos contratos seja executada por empresas brasileiras, com possibilidade de consórcios envolvendo companhias estrangeiras.

O pico das obras deve gerar entre 7 mil e 8 mil empregos diretos no canteiro, além de postos indiretos na economia regional.

Quando estiver em operação, a UFN3 terá capacidade de produzir 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas de amônia.

O projeto da fábrica permanece essencialmente o mesmo elaborado em 2011. Segundo Magalhães, a tecnologia continua competitiva e eficiente no consumo de gás natural.

O funcionamento da unidade depende do fornecimento de gás natural, principal insumo para a produção de fertilizantes nitrogenados. A demanda estimada é de 2,3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

A estatal informou que aprovou investimentos em novos projetos de exploração e produção capazes de ampliar a oferta nacional do insumo, o que deve garantir o abastecimento da unidade.

Parte da infraestrutura existente será aproveitada, incluindo a malha de gasodutos já instalada na região, com possibilidade de adaptações para viabilizar o fornecimento.

Mesmo após anos de paralisação, a Petrobras afirma que a estrutura física foi preservada e poderá ser aproveitada na retomada do empreendimento, sendo necessária uma etapa de inspeção e recalibração de equipamentos antes da retomada plena da construção.

Unilever

Anvisa confirma que Unilever fez duas denúncias contra a Química Amparo, dona da Ypê

Segundo agência, não houve pedido de anonimato por parte da denunciante, e foi feita uma avaliação técnica do órgão

14/05/2026 19h00

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Anvisa determinou o recolhimento de produtos da Ypê após identificar falhas no controle de qualidade durante inspeção em fábrica de São Paulo.

Anvisa determinou o recolhimento de produtos da Ypê após identificar falhas no controle de qualidade durante inspeção em fábrica de São Paulo. Divulgação/ Ypê

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou que a Unilever fez duas denúncias contra a Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê, por meio do canal de sua ouvidoria.

Segundo a Anvisa, não houve pedido de anonimato por parte da denunciante, e foi feita uma avaliação técnica do órgão, que leva em consideração possíveis provas materiais, seguida de demais ações de vigilância.

A agência informou, ainda, que além da representação, havia fiscalização previamente estabelecida para abril de 2026 pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pelo serviço municipal de vigilância de Amparo (SP), realizada em parceria com a Anvisa na última semana do mês.
 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 846, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h30

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 846 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 17.327,11)
  • 5 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 825,10)
  • 4 acertos - 435 apostas ganhadoras, (R$ 56,90)
  • 3 acertos - 3.565 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 846 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
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O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 847

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 15 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 847. O valor da premiação está estimado em R$ 450 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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