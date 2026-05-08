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Economia

TRÊS DÉCADAS

Prevendo investir R$4,4 bilhões, Energisa renova concessão nesta sexta (08)

Empresa atende 1,15 milhão de consumidores no estado e novo termo autoriza concessão por 30 anos

Clodoaldo da Silva, de Brasília

08/05/2026 - 12h55
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O Ministério de Minas e Energia vai oficializar hoje (8) a renovação antecipada do contrato da Energisa MS, com previsão de investimento de R$ 4,4 bilhões até 2030.

O novo termo vai autorizar a concessão por 30 anos. A empresa atende 1,15 milhão de consumidores no estado e está autorizada a operar até 4 de dezembro de 2027. 

A renovação vai acontecer após o TCU (Tribunal de Contas da União) autorizar, em março, a renovação antecipada, exigindo inovações como a modernização das cláusulas contratuais, a introdução de indicadores de qualidade, a digitalização das redes, ampliação da transparência e a criação de mecanismos para áreas de severa restrição operativa (ASRO).

Além disso, foram previstas medidas para aumentar a resiliência das redes elétricas em eventos climáticos extremos e a possibilidade de migração para o regime de regulação por teto de receita.

As determinações foram acatadas pelo Governo federal que incluiu estes pontos do novo contrato de prestação de serviço, com o fortalecimento das redes em áreas rurais e exigência de planos anuais de investimentos fiscalizados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que ficará responsável por acompanhar a execução das obras.

Esta renovação ocorre com base no decreto 12.068, publicado em 2024, que reformulou as diretrizes para distribuição de energia elétrica no país e estabeleceu novos critérios de desempenho para as empresas, já que a legislação anterior era considerada deficiente em relação a qualidade do serviço oferecido. 

Além da Energisa MS, que vai investir R$ 4,4 bilhões em 30 anos, o Ministério de Minas e Energia vai oficializar a renovação antecipada de contratos de outras 15 distribuidoras de energia elétrica, com previsão de R$ 130 bilhões em investimentos.

Estes  contratos, que venceriam entre 2025 e 2031, terão novas exigências de qualidade e regras mais rígidas para manutenção das concessões. 

Serão R$ 26,2 bilhões para atender os consumidores de São Paulo; R$ 24,8 bilhões para os usuários da Bahia; R$ 12,9 bilhões na rede de distribuição do Pará. No Maranhão  serão R$ 9,2 bilhões, em Mato Grosso R$ 9,3 bilhões, no Rio Grande do Sul R$ 9,6 bilhões, no Rio de Janeiro R$ 10 bilhões, no Espírito Santo R$ 4 bilhões, no Pernambuco R$ 9,8 bilhões e em Sergipe R$ 1,7 bilhão.

 

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7019, quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

08/05/2026 08h35

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7019 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 14.137,14)
  • 3 acertos - 3.978 apostas ganhadoras, (R$ 138,76)
  • 2 acertos - 111.443 apostas ganhadoras, (R$ 4,95)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7019 são:

  • 78 - 62 - 11 - 06 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7025

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 8 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 7025. O valor da premiação está estimado em R$ 13 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3679, de quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

08/05/2026 08h33

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3679 da Lotofácil de quinta-feira, 7 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 487.135,89)
  • 14 acertos - 368 apostas ganhadoras, (R$ 1.189,53)
  • 13 acertos - 11320 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 121722 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 577495 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3679 são:

  • 22 - 13 - 10 - 03 - 24 - 17 - 11 - 07 - 08 - 21 - 23 - 18 - 02 - 01 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 08 de maio a partir das 20 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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