Economia

AGRICULTURA

Produção de milho safrinha é recorde em Mato Grosso do Sul

Estimativa é de 14,226 milhões de toneladas na 2ª safra, superando a de 2022/2023

Súzan Benites

Súzan Benites

04/09/2025 - 08h30
Mato Grosso do Sul caminha para colher a maior safra de milho da história. Dados atualizados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS) apontam que a segunda safra 2024/2025 deve atingir 14,226 milhões de toneladas, superando o recorde anterior, registrado no ciclo 2022/2023, quando foram colhidas 14,220 milhões de toneladas de milho.

A nova estimativa trazida pelo boletim Casa Rural, elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), representa um crescimento de 68,2% em relação ao ciclo anterior e confirma o bom desempenho das lavouras.

“A segunda safra de milho apresenta um ótimo potencial produtivo. Isso se deve ao bom volume de chuvas em abril, que beneficiou principalmente as lavouras que estavam nos estádios fenológicos entre V10 e R2 [desenvolvimento]”, detalha o boletim.

O levantamento indica ainda que a área plantada deve atingir 2,103 milhões de hectares, mantendo-se praticamente estável em relação ao ciclo anterior, mas a produtividade média saltou para 112,7 sacas por ha, avanço de 68,1%. Na prática, isso significa que o ganho de produção veio da maior eficiência no campo, não da expansão de área. 

Conforme a metodologia do Siga MS, as lavouras classificadas como boas representam 78,1% do total, enquanto 15,3% são consideradas regulares e apenas 6,6% estão em condição ruim. Em algumas regiões, como o Nordeste, 93% das áreas foram avaliadas como boas, consolidando médias superiores a 130 sacas por ha em municípios como Chapadão do Sul e Alcinópolis. 

Apesar do avanço, a cultura do milho perdeu espaço em relação a anos anteriores. Atualmente, ocupa 46% da área de soja no Estado, proporção menor que os 75% registrados no auge do cereal. A retração é atribuída ao alto custo de produção e ao risco climático.

ATRASO

Conforme já adiantou o Correio do Estado, houve atraso na colheita da safrinha. O último boletim Casa Rural aponta que a colheita atingiu 90,9%, ou 1,911 milhão de ha, atraso de 6 pontos porcentuais em relação a média dos últimos cinco anos. A região sul lidera o avanço, com 91,8% colhidos, seguida do centro (89,1%) e do norte (88,6%).

“Nesta safra, houve um escalonamento maior no plantio em função do deficit hídrico no início do ciclo e, com isso, o desenvolvimento das lavouras ficou desuniforme. Além disso, a ocorrência de chuvas na fase final atrasou o início da colheita em algumas regiões”, explica o assessor técnico da Aprosoja-MS, Flávio Aguena.

Ainda de acordo com a Associação, na quarta semana de junho, a frente fria que atingiu o Estado provocou geadas em diversas regiões, afetando cerca de 35 mil ha, principalmente nas áreas central e sul do Estado. Os danos estimados variam entre 10% e 30% da produção nessas localidades. Já no fim de julho, ventanias intensas afetaram principalmente o centro e o sul do Estado, provocando o tombamento de cerca de 14 mil hectares de lavouras de milho, estima-se perdas de 20% a 40% da produção.

“As chuvas no fim do ciclo do milho safrinha têm dificultado a secagem natural dos grãos, o que está atrasando a colheita. Colher o milho com muita umidade aumenta os custos, porque é preciso secá-lo antes de armazenar (abaixo de 14% de umidade) para manter a qualidade dos grãos. Por outro lado, deixar o milho no campo por mais tempo também é arriscado, pois a produção fica exposta às intempéries climáticas”, disse Aguena, e completou.

“O produtor fica em uma situação complicada: ou colhe mais cedo e gasta mais com secagem, ou espera e corre o risco de perder parte da produção por causa do clima. O ideal é acompanhar a previsão do tempo e a umidade dos grãos para tomar a melhor decisão possível”, finaliza o assessor.

O bom desempenho do milho vem em um momento estratégico para a economia estadual. Com a soja praticamente toda comercializada (80,5%) e o milho com 52% da safra já vendida, segundo levantamento da Granos Corretora, o agronegócio mantém o fluxo de receita que sustenta o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul, garantindo competitividade no mercado interno e no exterior. 

Os preços médios praticados entre os dias 25 e 29 de agosto em MS apontam a saca de soja cotada a R$ 126,19, e a de milho a R$ 50,25. 

Segundo o analista de Economia da Aprosoja-MS, Mateus Fernandes, o segundo semestre é o período em que a quantidade de soja brasileira já foi comercializada e, por isso, os preços acabam se valorizando.

“A expectativa é que os preços melhorem um pouco mais até novembro. A cotação da soja no mercado futuro para novembro teve como preço médio R$ 131,90 a saca, e o milho, R$ 50,68. Com a grande oferta de milho no mercado, por causa de uma boa safra nos principais produtores mundiais, os preços não apresentam grande variação no mercado futuro. O preço do milho sul-mato-grossense tem sido balizado pela demanda interna e o seu principal destino é o processamento para produção de etanol e ração animal”.
 

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2855, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h12

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 27 apostas ganhadoras (R$ 4.136,17 cada);
  • 4 acertos - 1.138 apostas ganhadoras (R$ 112,15 cada); 
  • 3 acertos - 20.874 apostas ganhadoras (R$ 3,05 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 5.289,95 cada);
  • 4 acertos - 1.047 apostas ganhadoras (R$ 121,90 cada);
  • 3 acertos - 19.649 apostas ganhadoras (R$ 3,24 cada) 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2855 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15

Segundo sorteio

  • 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2856

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2856. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 741, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h07

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 741 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 550 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 650 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 22.043,59); 
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 1.431,40 cada); 
  • 4 acertos - 451 apostas ganhadoras, (R$ 69,82 cada); 
  • 3 acertos - 3.544 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 741 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 742

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 05 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 742. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

