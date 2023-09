Produção de ovos em MS cresce 3,6% e abate de frangos cai 4,1%

Estimativa

O IBGE apontou nesta terça-feira (6), que em Mato Grosso do Sul a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve registrar novo recorde em 2023

A Safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve registrar um novo recorde em 2023, totalizando 27,9 milhões de toneladas até o fim do ano. O número é 26,6% maior ou mais 5,9 milhões de toneladas do que a obtida em 2022 (22,0 milhões de toneladas). A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (6), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA).

A área a ser colhida no estado também deverá ser maior neste ano. Serão 6,5 milhões de hectares, 4,3% maior do que a área colhida em 2022, o que representa um aumento de 265.262 hectares.

Cabe destacar que Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 30,6%, seguido pelo Paraná (14,8%), Goiás (10,1%), Rio Grande do Sul (9,4%), Mato Grosso do Sul (8,9%) e Minas Gerais (6,2%), que, somados, representaram 80,0% do total.

Fonte: IBGE

Num levantamento mais panorâmico das cinco regiões brasileiras, o Centro-Oeste aparece em primeiro lugar com 49,8% de produção, seguido pela região Sul com 26,6%, Sudeste com 9,7%, Nordeste com 8,7% e o Norte com 5,2%.

Fonte: IBGE

As expectativas de recorde de produção estão entre os grãos de soja, com 14 milhões de toneladas, do milho com 13,3 milhões de toneladas, sendo 184.832 toneladas de milho na 1ª safra e 13,1 milhões de toneladas de milho na 2ª safra, do trigo com 85.725 toneladas e do sorgo com 373.476 toneladas.

Conforme analisa o gerente do LSPA, Carlos Barradas, o crescimento da produção se deve ao aumento de área, aos maiores investimentos realizados pelos produtores e ao clima que, de uma maneira geral, beneficiou quase todas as unidades da federação.

Vale lembrar que no mês de julho, a estimativa de colheita assinalava alta de 1,5%, com acréscimo de 431 mil toneladas. Já a previsão de área colhida era 0,75% menor que o apontado em agosto de 2023.

Confira os grãos em destaque para a Safra 2023 em MS

Milho (em grão) – A estimativa para a produção do milho foi de 13,3 milhões de toneladas, aumento de 2,7% em relação ao ano anterior (2022) e recorde da série. O crescimento 222.000 toneladas, frente ao mês anterior, ocorreu devido aos avanços de 1,42% na área plantada e colhida. O milho 1ª safra apresentou uma produção de 184.832 toneladas, crescimento de 1,1% em relação ao mês anterior. Já a estimativa de produção do milho 2ª safra cresceu 1,71% em agosto, um aumento de 220 mil toneladas.

Soja (em grão) – A produção esperada de soja para 2023 é de 13,2 milhões de toneladas e deve superar em 63,9% o volume produzido em 2022 (8,5 milhões de toneladas). A área colhida (3.838.764 hectares) também deve aumentar em 5,1% na comparação com o ano anterior.

Mandioca - É previsto para mandioca, aumento de 14,8% na área plantada, de 15,1% na área colhida e de 17,5% na produção comparada ao ano anterior. A mandioca é a quarta cultura de maior produção de MS.

Cana-de-açúcar - Para 2023, em relação a 2022, estima-se estabilidade tanto na área plantada, quanto na área colhida da cana-de-açúcar. Contudo, é visto um aumento 2,5% na produção da cana-de-açúcar de MS. Entre as UFs, São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar (357,0 milhões de toneladas) e em segundo lugar fica Minas Gerais (82,3 milhões de toneladas). MS ocupa a 4ª posição entre os maiores produtores do país.

Trigo - O trigo está entre os principais cereais de inverno produzidos no país. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa de agosto para produção do trigo (85.725 de toneladas) foi 64,5% maior em comparação a safra de 2022 (52.101 de toneladas). Em relação ao espaço, a área plantada do produto em 2023 foi de 37.839 hectares, um aumento de 58,9% comparando-se a 2022 (23.805 hectares).

Arroz (em casca) – A estimativa da produção sul-mato-grossense de arroz para agosto de 2023 foi de 45.044 toneladas, uma queda de 28% em relação ao estimado para o período em 2022 (62.611 toneladas). Em relação ao espaço, a área plantada do produto foi de 7.073 hectares, uma diminuição de 31,5% comparando-se a safra de 2022 (10.328 hectares).