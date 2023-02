Produtividade no Centro-Oeste impulsiona crescimento da estimativa da safra de grãos para 2023

Nova projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta quarta-feira (8), estima que a produção de 310,6 milhões de toneladas de grãos para o ciclo 2022/23, em razão dos ganhos de produtividade no Centro-Oeste.

A previsão é otimista, mesmo diante do clima adverso registrado durante o desenvolvimento da primeira safra, principalmente no Rio Grande do Sul.

Segundo o Conab, o levantamento divulgado hoje sinaliza um incremento de 38,2 milhões de toneladas em relação à temporada anterior.

O presidente da Companhia, Guilherme Ribeiro, pontua que o desempenho das lavouras no Centro-Oeste é beneficiado pelo clima favorável.

Apenas a oleaginosa, principal grão cultivado no país, deve atingir uma produção de aproximadamente 152,9 milhões de toneladas.

O plantio foi praticamente finalizado e a colheita da safra 2022/23 teve seu início em várias regiões do país.

“Mato Grosso lidera o avanço, com 25,6% de sua área colhida. No entanto, as chuvas volumosas registradas causaram atrasos nos trabalhos de colheita se comparados com a última safra, que na mesma época contava índice de 42,1%”, destaca a superintendente de Informações da Agropecuária da estatal, Candice Romero Santos.

Sobretudo, a previsão geral indica que as chuvas também atrasam o início do plantio do milho 2ª safra, registrando apenas 10,7% de área plantada.

Ainda assim, a Conab espera um aumento tanto na área quanto na produtividade, o que deve resultar numa colheita na 2ª safra de 95 milhões de toneladas, variação positiva de 10,6%.

Demais culturas

Conforme o levantamento, a produtividade obtida nas lavouras de feijão 1ª safra compensou a menor área cultivada e a produção dos três tipos da leguminosa está estimada em 994,2 mil toneladas.

Com relação ao arroz, a colheita está estimada em 10,2 milhões de toneladas. O ajuste no volume se deve aos impactos do clima nas lavouras gaúchas, que refletiram na produtividade da cultura.

Para o algodão, a estimativa é de uma produção de 3 milhões de toneladas apenas da pluma, elevação de 19,2%.

No caso do trigo, houve ajuste na produção da safra de 2022 após a conclusão do levantamento objetivo de produtividade da cultura. A nova estimativa para a colheita do cereal.

IBGE

Ainda hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também divulgou uma previsão safra, estimada em 302,0 milhões de toneladas para 2023.

O instituto estima que a área a ser colhida é de 75,8 milhões de hectares, 3,5% maior que em 2022 e 0,7% maior que o previsto em dezembro.

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, somados, representam 92,9% da estimativa da produção e respondem por 87,5% da área a ser colhida.

Mato Grosso do Sul entra na lista de locais que mais contribuem na produção, juntamento com outros estados do Centro-Oeste, conforme já destacado pelo Conab.

Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 29,3%, seguido pelo Paraná (14,9%), Rio Grande do Sul (13,0%), Goiás (9,2%), Mato Grosso do Sul (8,1%) e Minas Gerais (5,8%), que, somados, representaram 80,3% do total.

Saiba mais

Ainda conforme o acompanhamento de mercado da Conab, as exportações de milho na safra 2021/22 foram recordes e finalizaram em aproximadamente 47 milhões de toneladas.