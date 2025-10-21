Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOGÍSTICA

Promessa de décadas, Nova Ferroeste cai no esquecimento

Projeto de 1980, retomado em 2020 pelos governos de MS e PR, segue apenas no papel

Súzan Beites e Alison Silva

21/10/2025 - 08h40
Anunciado como o maior projeto logístico do Centro-Sul brasileiro, novo trecho ferroviário caiu no esquecimento. A Nova Ferroeste, ferrovia que ligaria Maracaju ao Porto de Paranaguá (PR), prometia transformar o escoamento da produção agrícola e reduzir em até 30% o custo do transporte.

O Correio do Estado procurou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, para comentar sobre o andamento do projeto, e ele disse que “não tem novidades” sobre a implantação da ferrovia.

Desde 1980, estudos da Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste) preveem a chegada de um ramal da ferrovia em Mato Grosso do Sul. A ferrovia, tida como estratégica para o agronegócio, teve o projeto “ressuscitado” em 2014, por meio de estudos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Já em agosto de 2020, os então governadores Reinaldo Azambuja e Ratinho Jr. (PR) assinaram um termo de cooperação para viabilizar a ferrovia. Desde então, a obra acumula planos, audiências e anúncios, mas nenhum metro de trilho foi colocado no solo sul-mato-grossense.

Conforme anunciado à época, o projeto consiste em: construção da ferrovia entre Maracaju e Cascavel; revitalização do atual trecho entre Cascavel e Guarapuava; construção de nova estrada de ferro entre Guarapuava e Paranaguá; e um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu. O investimento era estimado em R$ 8 bilhões, dos quais R$ 3 bilhões seriam para as obras no Estado.

A Nova Ferroeste nasceu com a proposta de ampliar o traçado da Ferroeste, atualmente operando entre Cascavel e Guarapuava, no Paraná, para cerca de 1.567 quilômetros, conectando Maracaju a Paranaguá, com ramais até Foz do Iguaçu e Chapecó.

No território sul-mato-grossense, seriam 333 quilômetros de extensão, passando por oito municípios: Maracaju, Itaporã, Dourados, Caarapó, Amambai, Iguatemi, Eldorado e Mundo Novo, conforme reportagem do Correio do Estado publicada em 2022.

O projeto previa ainda um corredor multimodal, integrando rodovias e terminais de carga, com capacidade inicial para movimentar até 35 milhões de toneladas por ano, segundo dados do governo paranaense. 

Estimava-se investimento superior a R$ 35 bilhões, valor que seria captado por meio de concessão à iniciativa privada com contrato de 99 anos.

A promessa é de que a ferrovia reduziria custos logísticos, ampliaria a competitividade do agronegócio e escoaria com mais eficiência a produção de grãos de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

“A Nova Ferroeste é uma revolução logística”, chegou a afirmar, em 2021, o secretário Jaime Verruck, em entrevistas publicadas pelo Correio do Estado.

Novo traçado da Ferroeste vai de Maracaju ao Porto de Paranaguá

ESTAGNAÇÃO

A expectativa de que o edital de concessão fosse lançado em 2024 não se confirmou, e, desde então, o governo estadual não trata publicamente do tema.

Reportagem da Gazeta do Paraná, de abril deste ano, apontou que o projeto “demora a sair do papel” por causa da indefinição sobre a Malha Sul, atualmente sob concessão da Rumo Logística. 

A integração entre os dois trechos é essencial para viabilizar o transporte até o Porto de Paranaguá, mas o governo federal ainda não definiu se renovará o contrato com a concessionária ou se abrirá nova licitação. Sem essa decisão, não há segurança jurídica para investidores.

Além da incerteza sobre a Malha Sul, o licenciamento ambiental se tornou outro gargalo. O traçado da ferrovia atravessa áreas sensíveis, incluindo 18 comunidades indígenas, conforme detalhou a Gazeta do Paraná.

Em 2023, a Semadesc anunciou que o processo estava em fase de consulta e diálogo com a Funai, com previsão de emissão da licença prévia pelo Ibama. “Foi um projeto muito bem elaborado tecnicamente, mas travado por complexidades ambientais e indefinições políticas”, afirmou, em entrevista à reportagem da Agência Infra, o especialista em infraestrutura ferroviária, Luiz Fernando Silva.

CRONOGRAMA

Em 2020, o governo do Paraná lançou o projeto com apoio de Mato Grosso do Sul, anunciando um novo corredor para desafogar as rodovias e reduzir os custos de transporte. Em 2021, o governador paranaense divulgou que o leilão seria realizado em 2023. Depois, a previsão passou para 2024. Hoje, não há data definida nem indicativo de execução.

Levantamento da Gazeta do Paraná mostra que, dos 66 municípios que seriam impactados, 51 no Paraná, 8 em Mato Grosso do Sul e 7 em Santa Catarina, nenhum recebeu obras ou desapropriações. 

Em 2022, o titular da Semadesc detalhou o traçado do trecho sul-mato-grossense e previu investimentos de R$ 5 bilhões apenas no Estado. À época, o secretário afirmava que o governo estadual atuava com o Paraná para garantir que o projeto fosse atraente a investidores internacionais.

“Estamos trabalhando para tornar a ferrovia viável financeiramente, com ganhos ambientais e logísticos”, disse ele, em entrevista ao Correio do Estado.

Três anos depois, a falta de respostas sobre o tema levanta questionamentos tanto em MS quanto no Paraná.

“Há uma clara falta de comunicação sobre o destino da ferrovia. É um projeto com potencial transformador, mas que parece ter perdido prioridade”, analisa o economista e consultor em logística Carlos Mendes, ouvido pela Gazeta do Paraná.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2875, segunda-feira (20/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/10/2025 08h26

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2875 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 11.457,79)
  • 4 acertos - 383 apostas ganhadoras (R$ 136,75)
  • 3 acertos - 8.123 apostas ganhadoras (R$ 3,22)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 20.624,03)
  • 4 acertos - 332 apostas ganhadoras (R$ 157,76)
  • 3 acertos - 7.045 apostas ganhadoras (R$ 3,71)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2875 são:

Primeiro sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48 

Segundo sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2876

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2876. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2838, segunda-feira (20/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/10/2025 08h24

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2838 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,1 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 43.166,03)
  • 18 acertos - 47 apostas ganhadoras, (R$ 2.870,08)
  • 17 acertos - 462 apostas ganhadoras, (R$ 291,97)
  • 16 acertos - 2702 apostas ganhadoras, (R$ 49,92)
  • 15 acertos - 12140 apostas ganhadoras, (R$ 11,11)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2838 são:

58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2839

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2839. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

