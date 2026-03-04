Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Queda na produção de grãos puxa o PIB de MS para baixo

Safra recorde em 2025 elevou PIB estadual, mas projeção do Banco do Brasil indica queda na agropecuária neste ano e avanço mais moderado da economia

Súzan Benites

Súzan Benites

04/03/2026 - 08h00
Depois de registrar o maior crescimento do agronegócio no País em 2025, Mato Grosso do Sul deve enfrentar um recuo no campo neste ano. A Resenha Regional do Banco do Brasil aponta retração da agropecuária no Estado, movimento que ocorre após uma base de comparação elevada, marcada por safra recorde e forte expansão da produção.

No ano passado, o Centro-Oeste liderou a expansão nacional, com crescimento de 23,6% na safra de grãos.

Em Mato Grosso do Sul, a agropecuária avançou 18,6%, impulsionando o Produto Interno Bruto (PIB) estadual, que fechou o ano com alta de 5,4%, acima da média brasileira. Agora, o cenário é outro. Para este ano, a estimativa do Banco do Brasil é de retração de 2,3% na agropecuária sul-mato-grossense.

A queda está associada principalmente à redução na produtividade de soja e milho, além do efeito estatístico da base elevada do ano anterior.

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirma a expectativa de diminuição significativa na produção de grãos, cereais e oleaginosas em toda a região. Em Mato Grosso do Sul, as projeções indicam recuo de 6,8% na produção de soja, milho e outros cereais.

Ainda conforme a Resenha do Banco do Brasil, em 2025, a indústria registrou retração de 0,6% e, neste ano, deve crescer 3,3%. E os serviços, que cresceram 3,5% em 2025, devem alcançar 2,8% neste ano.

“A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil deve impulsionar a renda disponível das famílias no Centro-Oeste, fortalecendo o consumo e contribuindo para o desempenho econômico regional em 2026, haja vista renda mais elevada e alto grau de formalização da região”, aponta a análise do Banco do Brasil.

CENÁRIO

A análise ainda estima que o movimento ocorre em um cenário em que a indústria, principalmente os segmentos de celulose e etanol, tende a assumir papel central na expansão, mantendo o dinamismo associado à cadeia do agronegócio.

“Apesar desse impulso, o setor agropecuário deve registrar retração após a safra recorde do último ciclo. A queda é esperada nos três estados da região, o que pode moderar o ritmo de crescimento, embora não comprometa a trajetória positiva projetada. Mato Grosso do Sul deve apresentar avanço industrial e nos serviços, porém, com queda na agropecuária, refletindo o comportamento pós-safra excepcional”, detalha o documento.

Com a retração da agropecuária e o avanço mais moderado dos demais setores, Mato Grosso do Sul deve crescer abaixo da média nacional neste ano. O PIB do Estado é projetado em 1,9%, após um avanço de 5,4% no ano passado.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o desempenho contrasta com os quatro anos consecutivos de expansão robusta puxada pelo agronegócio.

Agora, a economia sul-mato-grossense entra em fase de acomodação, em que a indústria e os serviços ganham protagonismo, enquanto o campo atravessa um ciclo de ajuste, após o recorde registrado.

O mestre em Economia Eugênio Pavão ponderou que o ciclo de juros altos começa a esfriar a economia nacional.

“A alta de juros, usada desde a metade do ano passado para fazer convergir o índice de inflação abaixo do teto, começou a interferir na economia, com leve queda, esfriando assim a demanda por bens e serviços”.

PECUÁRIA

Na pecuária, todos os principais rebanhos cresceram até o terceiro trimestre de 2025, com destaque para suínos e aves. Na bovinocultura, embora haja expansão trimestral, já são observados sinais de desaceleração nos abates, compatível com um ciclo de retenção para recomposição do rebanho.

Fora do segmento de grãos, a cana-de-açúcar deve ser o principal vetor positivo da produção regional, com expansão estimada de 2,6%, contribuindo para o crescimento nacional.

A regularidade das chuvas, influenciada pela zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), favoreceu o desenvolvimento das culturas de verão e a recuperação das pastagens, segundo boletim agrometeorológico do Inmet.

MERCADO DE TRABALHO

Mesmo com o cenário de desaceleração no campo, MS segue com uma das menores taxas de desemprego do País, abaixo de 3%, caracterizando situação próxima ao pleno emprego.

A Região Centro-Oeste mantém o maior nível de rendimento médio do Brasil, com salários acima de R$ 3 mil.

No acumulado de 2025, o Centro-Oeste criou 149,5 mil vagas formais, alta de 3,56% no estoque de trabalhadores com carteira assinada. Serviços e construção civil foram os principais motores da geração de empregos.

Entretanto, dezembro fechou com saldo negativo superior a 60 mil postos na região, influenciado pela sazonalidade típica do período. Em Mato Grosso do Sul, o recuo mensal acompanhou o movimento regional.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2362, terça-feira (03/03): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/03/2026 08h26

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2362 da Timemania na noite desta terça-feira, 3 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 46.551,55)
  • 5 acertos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.864,54)
  • 4 acertos - 2.052 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 20.572 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • ALTOS /PI - 6.440 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2362 são:

  • 26 - 30 - 47 - 79 - 52 - 21 - 51
  • Time do Coração: Altos (PI)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2365

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 5 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2365. O valor da premiação está estimado em R$ 9,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6966, terça-feira (03/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/03/2026 08h24

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6966 da Quina na noite desta terça-feira, 3 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 5.754,87)
  • 3 acertos - 6.083 apostas ganhadoras, (R$ 75,68)
  • 2 acertos - 132.998 apostas ganhadoras, (R$ 3,46)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6966 são:

  • 26 - 19 - 52 - 09 - 28

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6975

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6975. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

