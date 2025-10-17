Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Real x Dólar: o que explica a oscilação recente da moeda brasileira

Da redação

Da redação

17/10/2025 - 16h58
O dólar voltou a ganhar força frente ao real nas últimas semanas, acendendo o sinal de alerta em diversos segmentos da economia.

A moeda americana ultrapassou os R$ 5,40 em meados de outubro, refletindo uma combinação de fatores externos e internos que pressionaram o câmbio brasileiro. Apesar de movimentos de recuperação pontuais, o real permanece em uma trajetória marcada pela instabilidade.

Mas o que está por trás dessas oscilações? E como compreender os vetores que influenciam o valor da moeda brasileira diante do dólar?

Fatores externos: juros nos EUA e tensões geopolíticas

Uma das principais forças que afetam o câmbio entre o real e o dólar são as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Com a inflação ainda acima da meta americana, o Fed sinalizou a possibilidade de manter juros elevados por mais tempo — uma estratégia conhecida como “higher for longer”.

Esse cenário torna os ativos denominados em dólar mais atraentes para investidores internacionais, especialmente os títulos do Tesouro americano, que oferecem rendimento seguro com liquidez elevada. Como consequência, há uma migração de capitais para os EUA, o que reduz a demanda por moedas emergentes como o real e pressiona sua cotação.

Além disso, a tensão geopolítica em diferentes regiões — incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, e mais recentemente, o conflito no Oriente Médio — intensifica o movimento de aversão ao risco. Em momentos de incerteza global, o dólar costuma funcionar como “porto seguro”, o que contribui para sua valorização.

Fatores internos: política fiscal e perspectivas econômicas

No plano doméstico, o câmbio também responde a sinais emitidos pelo governo federal e pelas instituições brasileiras. A recente discussão sobre a flexibilização da meta fiscal de 2024 trouxe incerteza aos mercados.

Embora ainda esteja em debate, a possibilidade de abandonar ou revisar metas fiscais passa a mensagem de que o controle das contas públicas pode ser afrouxado, o que aumenta a percepção de risco do país.

Adicionalmente, o Banco Central do Brasil iniciou um ciclo de corte de juros, o que, embora estimule o consumo e o crédito internamente, reduz a atratividade dos ativos brasileiros para investidores estrangeiros — sobretudo em relação ao cenário de juros altos nos EUA.

Outro ponto relevante é a balança comercial. Apesar do superávit ainda robusto, alguns analistas apontam sinais de desaceleração nas exportações, o que pode afetar o fluxo de entrada de dólares no país e, por consequência, a oferta da moeda no mercado local.

O papel dos fluxos especulativos

Além dos fatores estruturais, o mercado cambial também é influenciado por movimentos especulativos de curto prazo. Fundos, bancos e operadores institucionais movimentam grandes volumes em resposta a eventos como declarações de autoridades, indicadores macroeconômicos e decisões políticas.

Esses fluxos podem amplificar tendências de valorização ou desvalorização do real, mesmo sem mudança significativa nos fundamentos econômicos. Por isso, o acompanhamento técnico e fundamentalista é essencial para interpretar os movimentos da moeda.

Justin Grossbard, analista da CompareForexBrokers, observa que a volatilidade do real costuma se acentuar em ambientes de incerteza global combinada com ruídos internos:
 

“A moeda brasileira é altamente sensível à percepção de risco. Quando há tensão externa e dúvidas fiscais internas, o real tende a sofrer mais do que outras moedas emergentes.”

Segundo ele, compreender os fatores que movem o câmbio é essencial não apenas para operadores de mercado, mas também para empresas que lidam com importações, exportações ou contratos atrelados ao dólar.

Câmbio flutuante: riscos e benefícios

O Brasil adota um regime de câmbio flutuante, no qual o valor do real é definido pelo mercado, com intervenções pontuais do Banco Central apenas para suavizar movimentos bruscos. Esse sistema traz vantagens, como maior capacidade de absorver choques externos, mas também aumenta a exposição a volatilidade no curto prazo.

Para empresas e investidores, isso reforça a importância de instrumentos de proteção cambial — como contratos futuros, swaps e mecanismos de hedge — e de práticas sólidas de gestão de risco. Mesmo quem não atua diretamente no mercado financeiro sente os efeitos das variações do dólar em preços de insumos, combustíveis e produtos importados.

O que esperar nos próximos meses

As projeções para o câmbio permanecem cercadas de incertezas. A trajetória do real dependerá do equilíbrio entre os juros domésticos e internacionais, do rumo da política fiscal brasileira, da evolução das tensões geopolíticas e do comportamento dos mercados globais.

Embora seja impossível prever com exatidão a cotação futura da moeda, a análise de cenários e o monitoramento constante de indicadores econômicos são ferramentas importantes para reduzir surpresas e tomar decisões mais fundamentadas.

Para quem acompanha o mercado cambial, comparativos técnicos elaborados por analistas independentes — como os publicados por especialistas como Justin Grossbard, da CompareForexBrokers — oferecem uma visão abrangente sobre corretoras, regulamentação e ferramentas de proteção disponíveis no mercado brasileiro, sempre com foco informativo e baseado em critérios objetivos.


 

AGRICULTURA

MS deve ter produção recorde com 28,7 milhões de toneladas de grãos

Estimativa da Conab reflete aumento de produtividade e diversificação de culturas para a safra 2025/2026, mas mantém desafios de custos e dependência do clima para consolidar o desempenho

17/10/2025 08h40

Produtores rurais aguardam chuvas para semear a soja dentro da melhor janela de plantio

Produtores rurais aguardam chuvas para semear a soja dentro da melhor janela de plantio Paulo Ribas

Mato Grosso do Sul deve registrar a maior produção de grãos da sua história na safra 2025/2026. De acordo com o primeiro levantamento de safras da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do ciclo atual, o Estado deverá colher 28,7 milhões de toneladas de grãos, superando o recorde anterior (2022/2023), quando foram produzidas 27,1 milhões de toneladas.

Em relação ao volume colhido há três anos, o salto é ainda mais expressivo: a produção deve crescer 30% em comparação com a safra 2021/2022, quando foram contabilizadas 22 milhões de toneladas. 

O desempenho é resultado direto da combinação entre expansão de área cultivada, avanços tecnológicos e condições climáticas mais favoráveis previstas para o ciclo 2025/2026. O crescimento da área semeada deve alcançar 5,5% , saindo de 6,6 milhões de hectares para 7 milhões de hectares semeados.

Ainda de acordo com o levantamento da Conab, o ritmo de crescimento da produção sul-mato-grossense tem sido contínuo. O Estado produziu 20,2 milhões de toneladas na safra 2023/2024, passou a 26,4 milhões de toneladas em 2024/2025 e agora projeta 28,7 milhões de toneladas para o novo ciclo.

A soja continua sendo o carro-chefe da agricultura de Mato Grosso do Sul. O grão deve responder por mais da metade do volume total produzido, sustentando o protagonismo do Estado no cenário nacional. O aumento de produtividade, aliado à ampliação da área cultivada, explica a manutenção desse posto.

De acordo com dados da Conab, o bom momento da oleaginosa está associado à melhora no regime de chuvas, à adoção de sementes mais resistentes e ao uso intensivo de tecnologias de precisão no campo. A soja sul-mato-grossense tem alcançado resultados que a colocam entre as mais competitivas do País, tanto em rendimento quanto em qualidade do grão destinado à exportação.

A estimativa da Conab aponta para 14,9 milhões de toneladas para o ciclo 2025/2026. A estimativa local é ainda mais otimista, conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) estima 15,2 milhões, também apontando para uma colheita recorde neste ano.

De acordo com o presidente da Associação, Jorge Michelc, o início do plantio representa um momento de confiança para o setor, mas que deve ser acompanhado de cautela diante dos desafios climáticos e econômicos.

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do Estado no cenário nacional”, afirma.

Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, os números estimados para a safra 2025/2026 demonstram a resiliência e a capacidade de adaptação do produtor sul-mato-grossense.

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, destaca.

Produtores rurais aguardam chuvas para semear a soja dentro da melhor janela de plantio

DEMAIS GRÃOS

Depois da soja, o milho de segunda safra é o principal responsável pelo bom desempenho agrícola do Estado. A Conab aponta que as condições climáticas e o avanço do plantio mecanizado contribuíram para elevar o potencial produtivo das lavouras. O cereal, que é amplamente utilizado na alimentação animal e na produção de etanol de milho, tem garantido bons retornos econômicos e fortalecido a cadeia agroindustrial local.

As estimativas da Companhia apontam para uma produção de 12,9 milhões de toneladas do cereal, o que pode ser ainda maior considerando que o Estado já chegou a colher mais de 14 milhões de toneladas de milho.

Além do milho, o Estado também deve registrar bons resultados em outras culturas, como o trigo (85,7 mil toneladas), o arroz (71,4 mil toneladas) e o sorgo (624,6 mil toneladas), que juntos somam volumes significativos na composição do total de grãos. O trigo, por exemplo, tem ampliado sua presença principalmente nas regiões de Maracaju e Dourados, impulsionado pela crescente demanda interna e por programas de incentivo à rotação de culturas.

Embora o cenário seja positivo, a Conab alerta para fatores que ainda exigem atenção. A influência do fenômeno El Niño sobre o regime de chuvas e as oscilações de temperatura podem interferir no desempenho final das lavouras, sobretudo nas fases de floração e enchimento de grãos.

Além das condições climáticas, o custo de produção continua sendo um desafio para os agricultores. Insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas ainda apresentam preços elevados, e a variação cambial influencia diretamente nos custos operacionais.

Apesar disso, o relatório da Conab indica que a expectativa é de produtividade estável ou crescente em boa parte das regiões produtoras do Estado, especialmente naquelas onde o solo e a estrutura logística oferecem vantagens competitivas.

PROTAGONISMO

Com a projeção recorde de 28,7 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul reforça seu papel estratégico no abastecimento nacional e nas exportações de commodities agrícolas. O agronegócio segue como um dos principais pilares da economia estadual, responsável por movimentar cadeias produtivas e garantir saldo positivo na balança comercial.

Reportagens recentes do Correio do Estado mostram que a agropecuária foi determinante para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul acima da média nacional, sustentando o desempenho econômico mesmo diante de desafios climáticos e logísticos.

Para a safra 2025/2026, a expectativa é de que o Estado consolide sua posição entre os maiores produtores de grãos do País, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. A performance confirma o avanço da fronteira agrícola e a eficiência dos produtores locais, que têm respondido com produtividade mesmo em períodos de instabilidade climática.

De acordo com a pesquisa, a primeira estimativa indica uma produção total de 354,7 milhões de toneladas de grãos no território nacional, volume 0,8% superior ao obtido em 2024/2025, e um crescimento na área a ser semeada de 3,3% em relação ao ciclo anterior, sendo estimada em 84,4 milhões de hectares na temporada 2025/2026.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3514, quinta-feira (16/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/10/2025 08h30

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3514 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.568.528,16)
  • 14 acertos - 248 apostas ganhadoras, (R$ 1.894,49)
  • 13 acertos - 8350 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 97537 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 497156 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3514 são:

  • 10 - 12 - 03 - 23 - 13 - 17 - 16 - 21 - 06 - 01 - 20 - 24 - 08 - 05 - 04

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3520

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3515. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

