Real x Dólar: o que explica a oscilação recente da moeda brasileira

O dólar voltou a ganhar força frente ao real nas últimas semanas, acendendo o sinal de alerta em diversos segmentos da economia.
A moeda americana ultrapassou os R$ 5,40 em meados de outubro, refletindo uma combinação de fatores externos e internos que pressionaram o câmbio brasileiro. Apesar de movimentos de recuperação pontuais, o real permanece em uma trajetória marcada pela instabilidade.
Mas o que está por trás dessas oscilações? E como compreender os vetores que influenciam o valor da moeda brasileira diante do dólar?
Fatores externos: juros nos EUA e tensões geopolíticas
Uma das principais forças que afetam o câmbio entre o real e o dólar são as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Com a inflação ainda acima da meta americana, o Fed sinalizou a possibilidade de manter juros elevados por mais tempo — uma estratégia conhecida como “higher for longer”.
Esse cenário torna os ativos denominados em dólar mais atraentes para investidores internacionais, especialmente os títulos do Tesouro americano, que oferecem rendimento seguro com liquidez elevada. Como consequência, há uma migração de capitais para os EUA, o que reduz a demanda por moedas emergentes como o real e pressiona sua cotação.
Além disso, a tensão geopolítica em diferentes regiões — incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, e mais recentemente, o conflito no Oriente Médio — intensifica o movimento de aversão ao risco. Em momentos de incerteza global, o dólar costuma funcionar como “porto seguro”, o que contribui para sua valorização.
Fatores internos: política fiscal e perspectivas econômicas
No plano doméstico, o câmbio também responde a sinais emitidos pelo governo federal e pelas instituições brasileiras. A recente discussão sobre a flexibilização da meta fiscal de 2024 trouxe incerteza aos mercados.
Embora ainda esteja em debate, a possibilidade de abandonar ou revisar metas fiscais passa a mensagem de que o controle das contas públicas pode ser afrouxado, o que aumenta a percepção de risco do país.
Adicionalmente, o Banco Central do Brasil iniciou um ciclo de corte de juros, o que, embora estimule o consumo e o crédito internamente, reduz a atratividade dos ativos brasileiros para investidores estrangeiros — sobretudo em relação ao cenário de juros altos nos EUA.
Outro ponto relevante é a balança comercial. Apesar do superávit ainda robusto, alguns analistas apontam sinais de desaceleração nas exportações, o que pode afetar o fluxo de entrada de dólares no país e, por consequência, a oferta da moeda no mercado local.
O papel dos fluxos especulativos
Além dos fatores estruturais, o mercado cambial também é influenciado por movimentos especulativos de curto prazo. Fundos, bancos e operadores institucionais movimentam grandes volumes em resposta a eventos como declarações de autoridades, indicadores macroeconômicos e decisões políticas.
Esses fluxos podem amplificar tendências de valorização ou desvalorização do real, mesmo sem mudança significativa nos fundamentos econômicos. Por isso, o acompanhamento técnico e fundamentalista é essencial para interpretar os movimentos da moeda.
Justin Grossbard, analista da CompareForexBrokers, observa que a volatilidade do real costuma se acentuar em ambientes de incerteza global combinada com ruídos internos:
“A moeda brasileira é altamente sensível à percepção de risco. Quando há tensão externa e dúvidas fiscais internas, o real tende a sofrer mais do que outras moedas emergentes.”
Segundo ele, compreender os fatores que movem o câmbio é essencial não apenas para operadores de mercado, mas também para empresas que lidam com importações, exportações ou contratos atrelados ao dólar.
Câmbio flutuante: riscos e benefícios
O Brasil adota um regime de câmbio flutuante, no qual o valor do real é definido pelo mercado, com intervenções pontuais do Banco Central apenas para suavizar movimentos bruscos. Esse sistema traz vantagens, como maior capacidade de absorver choques externos, mas também aumenta a exposição a volatilidade no curto prazo.
Para empresas e investidores, isso reforça a importância de instrumentos de proteção cambial — como contratos futuros, swaps e mecanismos de hedge — e de práticas sólidas de gestão de risco. Mesmo quem não atua diretamente no mercado financeiro sente os efeitos das variações do dólar em preços de insumos, combustíveis e produtos importados.
O que esperar nos próximos meses
As projeções para o câmbio permanecem cercadas de incertezas. A trajetória do real dependerá do equilíbrio entre os juros domésticos e internacionais, do rumo da política fiscal brasileira, da evolução das tensões geopolíticas e do comportamento dos mercados globais.
Embora seja impossível prever com exatidão a cotação futura da moeda, a análise de cenários e o monitoramento constante de indicadores econômicos são ferramentas importantes para reduzir surpresas e tomar decisões mais fundamentadas.
Para quem acompanha o mercado cambial, comparativos técnicos elaborados por analistas independentes — como os publicados por especialistas como Justin Grossbard, da CompareForexBrokers — oferecem uma visão abrangente sobre corretoras, regulamentação e ferramentas de proteção disponíveis no mercado brasileiro, sempre com foco informativo e baseado em critérios objetivos.