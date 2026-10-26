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Economia

Lei Orçamentária Anual

Receita de MS deve crescer abaixo da inflação pelo segundo ano seguido

LOA de 2027 prevê alta nominal de 2,95%, abaixo do IPCA de 4,58% em 12 meses; cenário pressiona capacidade de custear serviços e investimentos

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

26/10/2026 - 17h29
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A receita prevista de Mato Grosso do Sul para 2027 deve crescer em ritmo inferior à inflação, pelo segundo ano consecutivo. A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), recebida pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (26), estima R$ 27,99 bilhões em receitas, alta nominal de 2,95% em relação aos R$ 27,19 bilhões previstos para 2026.

O aumento projetado equivale a cerca de R$ 800 milhões. No entanto, o avanço nominal não representa necessariamente maior capacidade de gasto, já que a inflação eleva os custos de contratos, obras, materiais e serviços mantidos pelo poder público.

Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 4,58% em 12 meses, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador é superior ao crescimento previsto para a receita estadual em 2027, embora a comparação com a inflação passada não determine, por si só, a variação real do orçamento no próximo ano.

A situação repete o cenário observado na elaboração do orçamento de 2026. Em outubro do ano passado, o Correio do Estado mostrou que a previsão de crescimento da receita, de 3,58%, também ficava abaixo da inflação acumulada naquele momento, de 5,17%.

Pela proposta encaminhada à Assembleia, as despesas correntes do Estado estão estimadas em R$ 20,48 bilhões para 2027. Esse grupo reúne gastos regulares necessários à manutenção da máquina pública e à prestação de serviços, como despesas com pessoal e custeio.

As despesas de capital somam R$ 3,61 bilhões, enquanto a reserva de contingência está prevista em R$ 117,21 milhões. O projeto também inclui R$ 2,84 bilhões em receitas intraorçamentárias, relacionadas a operações entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos públicos.

O cenário torna relevante acompanhar como o governo pretende conciliar o custeio da estrutura estadual com a manutenção de investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Quando os custos sobem mais rapidamente que a receita prevista, o planejamento financeiro precisa considerar medidas para evitar que a pressão recaia sobre a execução de obras e a oferta de serviços.

A proposta orçamentária, contudo, não permite concluir antecipadamente que haverá cortes ou redução de investimentos. A execução dependerá do comportamento efetivo da arrecadação, da evolução das despesas e das decisões adotadas ao longo do exercício.

Projeto será analisado

O Projeto de Lei 153/2026 seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se receber parecer favorável, será submetido à primeira votação em plenário e depois encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento.

Após essa etapa, retornará ao plenário para segunda votação e eventual análise da redação final, caso sejam apresentadas emendas.

A votação deve ser concluída antes do recesso parlamentar, previsto para começar em 22 de dezembro. O projeto define a previsão de receitas e despesas do Estado para 2027, primeiro ano do novo mandato do governador Eduardo Riedel.

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 401, sábado (24/10)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2026 21h00

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 401 da + Milionária na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$108 milhões

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 401 são:

  • 44 - 14 - 26 - 20 - 30 - 12 
  • Trevos sorteados: 4 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 402

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 402. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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Loterias

Resultado da Loteria Federal 6112-3 de hoje, sábado (24/10)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

24/10/2026 20h49

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Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6112-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração : 6112-3

5º prêmio: 9305 (R$17.339,00)

4º prêmio: 34147 (R$20.000,00)

3º prêmio: 15140 (R$30.000,00)

2º prêmio: 47006 (R$40.000,00)

1º prêmio: 64383 (R$1.350.000,00)

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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