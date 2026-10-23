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Economia

Rendimento Médio

Renda em MS chega a R$ 3,7 mil e extrema pobreza cai a 1,6%

Rendimento cresceu 64% entre 2021 e 2025, segundo o IBGE; Estado também registrou 1,46 milhão de pessoas ocupadas no ano passado

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

23/10/2026 - 15h06
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O rendimento médio mensal em Mato Grosso do Sul chegou a R$ 3.727 em 2025, alta nominal de 64% em relação a 2021, quando era de R$ 2.265. No mesmo período, o mercado de trabalho alcançou 1,46 milhão de pessoas ocupadas, enquanto a proporção da população em situação de extrema pobreza caiu de 4% para 1,6% entre 2021 e 2024, segundo dados divulgados pelo governo estadual com base em indicadores do IBGE.

O rendimento médio sul-mato-grossense ficou acima da média nacional, de R$ 3.406. O Estado também aparece na terceira posição entre as unidades da Federação com menor desigualdade de renda, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP).

Apesar da evolução dos indicadores, o crescimento nominal da renda não representa necessariamente o mesmo aumento no poder de compra, já que os valores precisam ser considerados em relação à inflação acumulada no período.

Emprego formal

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com saldo positivo de 19.756 empregos formais, segundo dados do Novo Caged compilados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O estoque chegou a 689.951 vínculos ativos, crescimento de 2,91% em relação ao ano anterior.

A construção civil liderou o crescimento percentual do estoque de empregos entre dezembro de 2020 e dezembro de 2025, com avanço de 49,41%. Já o setor de serviços registrou o maior aumento absoluto, com 49.681 vínculos a mais no período.

Em 2026, o Estado acumulou saldo positivo de 20.456 empregos formais entre janeiro e agosto, conforme os dados apresentados pelo governo estadual. Serviços, com 8.644 vagas, e construção, com 7.392, tiveram os maiores saldos no período.

Extrema pobreza

A proporção de pessoas em situação de extrema pobreza caiu de 4% em 2021 para 1,6% em 2024, redução de 60%, de acordo com os dados divulgados. A mudança corresponde à saída de mais de 70,5 mil pessoas dessa condição.

O indicador considera a renda domiciliar per capita inferior a US$ 2,15 por dia, conforme a linha internacional de extrema pobreza utilizada na série citada. No Brasil, a taxa era de 3,5%, segundo o levantamento.

Outro indicador mencionado pelo governo estadual é o de mobilidade social, no qual MS aparece na primeira posição nacional, com índice de 2,90%.

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7149, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/10/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7149 da Quina na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 57 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 11.652,25)
  • 3 acertos - 6.858 apostas ganhadoras, (R$ 122,98)
  • 2 acertos - 176.083 apostas ganhadoras, (R$ 4,78)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7149 são:

  •   53 - 54 - 58 - 12 - 75

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7150

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7150. O valor da premiação está estimado em R$ 58,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3811, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

23/10/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3811 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 3.832.338,98)
  • 14 acertos - 871 apostas ganhadoras, (R$ 1.160,69)
  • 13 acertos - 25662 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 291344 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1416005 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3811 são:

  • 09 - 15 - 10 - 08 - 16 - 19 - 18 - 12 - 23 - 05 - 03 - 07 - 01 - 25 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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