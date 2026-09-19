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Renegociação fracassa e MS segue com recorde de inadimplentes

Entre maio e agosto foram 307 mil acordos firmados, mas número de pessoas negativadas passa de 1,3 milhão

Súzan Benites

Súzan Benites

19/09/2026 - 07h30
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Mesmo com o aumento na procura por renegociação de dívidas, a inadimplência continua avançando em Mato Grosso do Sul. Entre maio e agosto deste ano, foram registrados 307.044 acordos no Estado, alta de 33% em relação ao mesmo período de 2025. No entanto, o número de consumidores inadimplentes passou de 1.306.986 em maio para 1.325.423 em agosto, acréscimo de 18.437 pessoas.

No mesmo intervalo, o estoque de dívidas também aumentou. O número de débitos passou de 6.130.700 para 6.287.531, crescimento de 156.831 dívidas. Já o valor total devido aumentou R$ 306,5 milhões no período, passando de R$ 10,95 bilhões em maio para R$ 11,27 bilhões em agosto.

O movimento evidencia um cenário de avanço simultâneo das negociações e da inadimplência. Embora mais consumidores estejam buscando alternativas para regularizar as contas, o estoque de pessoas com o nome restrito e de dívidas continua crescendo.

Em maio, Mato Grosso do Sul tinha 1,30 milhão de inadimplentes. O número passou para 1,31 milhão em junho e julho e chegou a 1.325.423 em agosto. Na comparação com julho de 2025, quando eram 1.201.898 consumidores negativados, o aumento chega a 123.525 pessoas, ou 10,3%.

O volume de acordos, por outro lado, apresentou crescimento expressivo. Foram 230.824 negociações entre maio e agosto de 2025, contra 307.044 no mesmo período deste ano.

RENEGOCIAÇÃO

O crescimento das negociações ocorre em meio à ampliação das condições para que os consumidores coloquem as contas em dia. Em todo o País, a Serasa contabilizou 19,7 milhões de acordos entre maio e agosto, alta de 36% sobre o mesmo período do ano anterior. O número de consumidores que buscaram regularizar as pendências também aumentou, passando de 7,1 milhões para 9,4 milhões.

Em Mato Grosso do Sul, uma ação realizada pela Serasa no dia 9 deste mês resultou em 3.459 acordos. Em todo o Brasil, foram mais de 218 mil negociações em um único dia.

Para Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, a renegociação é importante para solucionar uma pendência, mas precisa vir acompanhada de planejamento financeiro.

“Renegociar a dívida resolve o problema imediato, mas é a educação financeira que evita que ele volte a se repetir. Por isso, sempre buscamos ajudar os brasileiros com conteúdos sobre educação financeira, cenário de crédito e demais informações que ajudem o consumidor a entender melhor o seu dinheiro, evitando que o ciclo do endividamento se repita”, avalia.

O cenário também aparece na pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, segundo a qual 50% dos entrevistados afirmaram ter gastado mais do que planejavam no primeiro semestre.

CARTÃO

O cartão de crédito continua entre os principais instrumentos utilizados pelos consumidores para administrar o orçamento. Em agosto, quando Mato Grosso do Sul tinha 1.325.423 inadimplentes, bancos e cartões concentravam 28% das dívidas.

Na sequência utilities, que incluem contas de água e luz, com 18,64%; as financeiras, com 18,12%; serviços, com 13,56%; e varejo, com 9,18%.

“Esse comportamento indica que, para muitos brasileiros, o cartão deixou de ser apenas uma alternativa para compras parceladas e passou a integrar o planejamento financeiro cotidiano”, afirma Camila Martins, gerente de Crédito da Serasa.

Apesar do crescimento da inadimplência, a especialista em Educação Financeira da Serasa Soraia Domingos destaca que os consumidores estão aproveitando as oportunidades de negociação.

“Mesmo diante desse cenário de inadimplência ainda elevado, os consumidores estão sim aproveitando as oportunidades para renegociar suas dívidas, especialmente quando vem acompanhado de maiores e melhores condições, como é o caso desses programas e mutirões de renegociação de dívidas como o descontaço da Serasa e o Desenrola”, afirma.

Ela também aponta a importância de revisar o orçamento para evitar que a renegociação seja apenas uma solução momentânea.

“Percebemos que os consumidores estão mais conscientes sobre a importância de reorganizar o orçamento e estabelecer metas compatíveis com sua realidade financeira”, conclui Soraia.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3010, sexta-feira (18/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/09/2026 08h23

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3010 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

1º sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 4.768,39)
  • 4 acertos - 889 apostas ganhadoras (R$ 104,21)
  • 3 acertos - 16.070 apostas ganhadoras (R$ 2,88)

2º sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 5.612,02)
  • 4 acertos - 678 apostas ganhadoras (R$ 136,64)
  • 3 acertos - 13.951 apostas ganhadoras (R$ 3,32)

Os números da Dupla Sena 3010 são:

Primeiro sorteio

  • 05 - 07 - 01 - 26 - 44 - 14

Segundo sorteio

  • 16 - 15 - 13 - 49 - 20 - 04 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3011

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 21 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3011. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2977, sexta-feira (18/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/09/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2977 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 71.857,01)
  • 18 acertos - 53 apostas ganhadoras (R$ 2.542,11)
  • 17 acertos - 497 apostas ganhadoras (R$ 271,09)
  • 16 acertos - 3151 apostas ganhadoras (R$ 42,75)
  • 15 acertos - 19586 apostas ganhadoras (R$ 6,87)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2977 são:

  • 09 - 54 - 44 - 98 - 01 - 37 - 63 - 18 - 38 - 96 - 21 - 15 - 05 - 87 - 46 - 47 - 41 - 30 - 42 - 12

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2978

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 21 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2978. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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