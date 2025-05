Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1063, terça-feira (13/05)

ECONOMIA

A campanha é promovida nacionalmente e as lojas estarão devidamente identificadas com a sinalização da ação

Impostos consomem cinco meses de trabalho no ano do brasileiro FOTO: Divulgação

No dia 29 de maio, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-MS), vai realizar o Dia Livre de Impostos (DLI).

A data escolhida marca simbolicamente o 149º dia do ano, número que corresponde ao tempo médio que o contribuinte precisa trabalhar apenas para cumprir suas obrigações fiscais.

Isso porque, de acordo com a FCDL-MS, em 2025, o brasileiro precisa trabalhar 149 dias, o equivalente a quase cinco meses inteiros para cobrir impostos, taxas e contribuições exigidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Além disso, conforme um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 2024 os tributos representaram 40,71% do rendimento médio anual do brasileiro. O número representa um aumento em relação a 2023, quando a carga foi de 40,27%, exigindo 147 dias de trabalho.

Cabe ressaltar que, o valor apresentado é inferior aos anos de 2017 a 2019, quando a média chegou a 153 dias, mas ainda assim, a carga tributária é elevada.

Ainda segundo o Instituto, baseado em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o número de dias de trabalho exigido no Brasil se aproxima de países como Noruega, Áustria, Finlândia e Bélgica, onde a média varia entre 155 e 162 dias.

Em contrapartida,a grande diferença é que essas nações oferecem serviços públicos de alta qualidade em saúde, educação e segurança, o que não é percebido atualmente pelos brasileiros.

DIA LIVRE DE IMPOSTOS

Já com data para acontecer em Mato Grosso do Sul, e muito esperado pelos clientes, o Dia Livre de Impostos busca tornar os números mais concreto, por meio da venda de produtos com o valor dos tributos abatido, em estabelecimentos participantes. As lojas estarão devidamente identificadas com a sinalização da ação.

Para a FCDL-MS, o debate sobre a reforma tributária e a transparência na aplicação dos recursos públicos é urgente e necessário. "O DLI é uma ação educativa e simbólica que chama a atenção da sociedade para um problema estrutural: a complexidade do sistema tributário brasileiro, a elevada carga sobre o consumo e o baixo retorno em serviços essenciais", afirmou a federação.

No ano passado, conforme foi divulgado pelo Correio do Estado, centenas de lojas de 66 municípios de Mato Grosso do Sul embarcam na ação "Dia Livre de Impostos", da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, que através da redução de tributos em produtos para o consumidor tenta mostrar o impacto da carga tributária no poder de compra.

