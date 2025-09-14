Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1115, sábado (13/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

14/09/2025 - 08h15
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1115 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$400 mil. 

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 507.870,43 cada);
  • 6 acertos - 28 apostas ganhadoras (R$ 3.072,85 cada);
  • 5 acertos - 1.057 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 14.403 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Dezembro - 46.992 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Confira o resultado da Dia de Sorte 1115:

22 - 07 - 31 -  25 - 11 - 06 - 15

Mês da sorte: 12 - dezembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1116

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 1116.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2294, sábado (13/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/09/2025 08h27

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2294 da Timemania na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 25 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 55.608,82 cada);
  • 5 acertos - 249 apostas ganhadoras (R$ 1.595,20 cada);
  • 4 acertos - 4.656 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 45.467 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Criciúma/SC - 14.972 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

 

Confira o resultado da Timemania 2294:

65 - 05 - 78 - 28 - 68 - 45 - 22

Time do Coração: 31 - Criciúma - SC

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2295

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2295. O valor da premiação está estimado em R$ 25 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6826, sábado (13/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/09/2025 08h23

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6826 da Quina na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões. Nenhuma aposta foi vencedora e o prêmio acumulou para R$ 10,6 milhões. 

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 91 apostas ganhadoras (R$ 6.532,78);
  • 3 acertos - 7.106 apostas ganhadoras (R$ 79,67);
  • 2 acertos - 152.068 apostas ganhadoras (R$ 3,72).

Confira o resultado da Quina 6826:

09 - 70 - 10 - 34 - 07

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6827

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 15 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 6827.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

