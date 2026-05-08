Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1210, quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

08/05/2026 - 08h41
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1210 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 395.700,30)
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.499,98)
  • 5 acertos - 1.372 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 17.100 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Novembro - 50.605 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1210 são:

  • 20 - 11 - 09 - 17 - 23 - 24 - 12
  • Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1211

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 1211. O valor da premiação está estimado em R$ 200 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7019, quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

08/05/2026 08h35

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7019 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 14.137,14)
  • 3 acertos - 3.978 apostas ganhadoras, (R$ 138,76)
  • 2 acertos - 111.443 apostas ganhadoras, (R$ 4,95)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7019 são:

  • 78 - 62 - 11 - 06 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7025

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 8 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 7025. O valor da premiação está estimado em R$ 13 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3679, de quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

08/05/2026 08h33

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3679 da Lotofácil de quinta-feira, 7 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 487.135,89)
  • 14 acertos - 368 apostas ganhadoras, (R$ 1.189,53)
  • 13 acertos - 11320 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 121722 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 577495 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3679 são:

  • 22 - 13 - 10 - 03 - 24 - 17 - 11 - 07 - 08 - 21 - 23 - 18 - 02 - 01 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 08 de maio a partir das 20 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3679, de quinta-feira (07/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3679, de quinta-feira (07/05)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta