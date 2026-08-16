Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1273, domingo (16/08): veja o rateio

Confira o resultado do Dia de Sorte - divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1273 da Dia de Sorte neste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$400 mil.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 2.028,88 cada);

34 apostas ganhadoras, (R$ 2.028,88 cada); 5 acertos - 1.206 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada);

1.206 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 4 acertos - 13.964 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Mês da Sorte

Maio - 33.510 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1273 são:

08 - 26 - 07 - 15 - 23 - 20 - 17

Mês da sorte: Outubro (10)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1274

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 1274. O valor da premiação está estimado em R$600 mil

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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