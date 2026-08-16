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Resultado da Timemania de ontem, concurso 2429, domingo (16/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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16/08/2026 - 13h44
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2429 da Timemania na manhã deste domingo, 16 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$8,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 61.578,97 cada);
  • 5 acertos - 130 apostas ganhadoras, (R$ 1.353,38 cada); 
  • 4 acertos - 2.420 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 22.752 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

ATLETICO /MG
14.164 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2429 são:

  • 42 - 09 - 47 - 64 - 75 - 18 - 23
  • Time do Coração: Atlético/MG (13)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2430

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2430. O valor da premiação está estimado em R$ 8,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3045, domingo (16/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2026 13h48

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Mega Sena

Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena na noite deste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$36,9 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, R$ 89.393,18 cada); 
  • 4 acertos - 2.912 apostas ganhadoras, R$ 1.113,23 cada); 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3045 são:

  • 29 - 57 - 33 - 42 - 43 - 23

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3046

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3046. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1273, domingo (16/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/08/2026 13h35

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1273 da Dia de Sorte neste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 2.028,88 cada); 
  • 5 acertos - 1.206 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 
  • 4 acertos - 13.964 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada). 

Mês da Sorte

Maio - 33.510 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1273 são:

  • 08 - 26 - 07 - 15 - 23 - 20 - 17 
    Mês da sorte: Outubro (10)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1274

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 1274. O valor da premiação está estimado em R$600 mil

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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