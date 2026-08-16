Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3045, domingo (16/08): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena na noite deste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$36,9 milhões.

Premiação

6 acertos - Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, R$ 89.393,18 cada);

22 apostas ganhadoras, R$ 89.393,18 cada); 4 acertos - 2.912 apostas ganhadoras, R$ 1.113,23 cada);

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3045 são:

29 - 57 - 33 - 42 - 43 - 23

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3046

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3046. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado