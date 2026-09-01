Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1286, segunda-feira (31/08): veja o rateio

Confira o rateio da Dia de Sorte - Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1286 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 60 apostas ganhadoras (R$ 2.561,26)

60 apostas ganhadoras (R$ 2.561,26) 5 acertos - 2.448 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

2.448 apostas ganhadoras (R$ 25,00) 4 acertos - 29.678 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Novembro - 89.609 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1286 são:

02 - 08 - 23 - 12 - 10 - 17 - 04

Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1287

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 1 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1287. O valor da premiação está estimado em R$ 3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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