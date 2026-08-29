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Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV

A ficção científica de Rebecca Ferguson cresceu em público, ambição e coragem ao revelar a origem dos silos

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

29/08/2026 - 13h00
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Há séries que vivem de uma estreia barulhenta e depois passam temporadas tentando reproduzir o impacto inicial. Silo fez quase o caminho inverso.

Sem jamais ser pequena — desde 2023 é uma das produções mais importantes do Apple TV —, foi crescendo silenciosamente em ambição, público e complexidade até chegar a uma excelente terceira temporada que, a uma semana do fim, conseguiu transformar completamente a pergunta que movia a história.

No começo queríamos saber apenas uma coisa: o que existe lá fora? Agora sabemos que essa era praticamente a pergunta menos importante. E, aviso obrigatório, há spoilers de todas as temporadas daqui em diante.

Quando conhecemos Juliette Nichols, interpretada por uma excepcional Rebecca Ferguson, cerca de dez mil pessoas viviam há gerações no Silo 18 acreditando que o mundo exterior era mortal e que questionar demais aquela realidade podia ser ainda mais perigoso.

Allison e o xerife Holston pediram para sair, limparam a lente diante de todos e morreram. George, grande amor de Juliette, deixou pistas sobre artefatos proibidos e sobre um passado que alguém fazia enorme esforço para apagar.

Juliette, uma engenheira da Mecânica que nunca teve talento especial para obedecer, foi subindo literalmente os níveis do silo até descobrir que Bernard, a TI, a Judicial, as câmeras escondidas e o próprio Pacto eram peças de uma gigantesca máquina de vigilância.

Quando finalmente foi condenada a sair, sobreviveu graças à troca da fita de vedação feita por Walker e alcançou o topo da colina. Foi quando Silo deu sua primeira grande virada: havia outros silos. Muitos.

A segunda temporada expandiu esse universo sem apressar as respostas. Juliette chegou ao Silo 17, destruído depois de uma rebelião, conheceu Solo — na verdade Jimmy — e descobriu que nem todos haviam morrido.

Enquanto isso, o Silo 18 caminhava para repetir exatamente a tragédia do vizinho, com Knox, Shirley e a Mecânica se rebelando contra Bernard e o sistema.

No final, Juliette compreendeu o tamanho do perigo: se seus antigos vizinhos acreditassem que podiam simplesmente abrir a porta e sair, morreriam como os habitantes do 17. Sua volta ao 18 terminou naquela extraordinária sequência da câmara de fogo, com Bernard entrando atrás dela.

Mas Silo guardou para os minutos finais a revelação que mudaria a série: um homem chamado Daniel e uma jornalista chamada Helen, vivendo em um mundo reconhecivelmente parecido com o nosso, muito antes dos silos. Era o começo da terceira temporada e de uma mudança arriscadíssima.

Graham Yost, responsável pela adaptação dos livros de Hugh Howey, já explicou por que não poderia simplesmente filmar Shift, segundo livro da trilogia.

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV - Divulgação


Juliette praticamente desaparece durante boa parte dele. Para manter Rebecca Ferguson no centro da série, a adaptação transformou o passado em uma narrativa paralela e fez de Daniel e Helen não apenas peças da explicação, mas protagonistas de um thriller político, tecnológico e romântico.

Daniel corresponde ao Donald Keene dos livros, mas sua trajetória foi substancialmente alterada.

Foi uma escolha inteligente porque, durante boa parte desta temporada, o passado deu um banho no presente.

No Silo 18, encontramos Juliette como prefeita, mas sem memória de parte do que havia acontecido. O recurso irritou leitores e parte do público — Rebecca Ferguson chegou a comentar a reação dos fãs — até ficar claro que a amnésia não era uma manobra barata de roteiro.

Era a própria história. Hugh Howey sempre colocou memória, esquecimento e repetição histórica no coração de Silo, e a série transformou isso literalmente em instrumento de Estado.

O tal Vitamin D+, colocado na água, deixou de parecer um detalhe. Memórias podem ser manipuladas. Rebeliões podem ser apagadas. Uma população que não lembra de sua própria História pode ser conduzida novamente para os mesmos erros.

E, quando Juliette começa a recuperar George, seu passado e sua identidade — até um pequeno dispensador de PEZ vira uma âncora afetiva —, percebemos que a batalha da temporada não é apenas pela sobrevivência física. É pelo direito de lembrar.

Ao mesmo tempo, Daniel e Helen nos mostraram como aquela monstruosidade começou. Ele, engenheiro e congressista. Ela, jornalista. Os dois seguem pistas de uma ameaça tecnológica capaz de destruir a civilização e acabam chegando a um projeto comandado por homens poderosos, entre eles o senador Thurman, o bilionário Per Stensen e o Dr. Victor Crnkovich.

O que começa como uma promessa de salvar a humanidade vai revelando o projeto dos silos, o Pacto e a filosofia assustadora por trás de tudo. A questão deixa de ser simplesmente quem construiu os silos. Passa a ser: quem ganhou o direito de decidir como a humanidade deveria sobreviver?

Esse passado também explica por que o presente é tão perverso. O chamado Safeguard, capaz de condenar um silo inteiro, o controle da memória, as regras, a vigilância e até a possibilidade de alguém — humano, inteligência artificial ou algo entre os dois — continuar coordenando aquele sistema séculos depois fazem parte do mesmo projeto.

Enquanto Juliette tenta impedir que o Silo 18 seja eliminado e também salvar os sobreviventes do 17, Robert Sims começa a perceber que sua mulher, Camille, escolheu definitivamente o sistema. Bernard, por sua vez, ganhou uma das alterações mais interessantes em relação aos livros.

Em vez de terminar simplesmente como vilão, a série o transformou em alguém que percebe tarde demais que também passou a vida sendo manipulado. Sua despedida no penúltimo episódio é belíssima.

Condenado a sair sem a proteção que salvaria Juliette, Bernard caminha até a árvore que observou durante toda a vida pelas telas do silo. Por alguns instantes, vê aquilo que sempre desejou ver: folhas verdes, luz, vida. É sua redenção e sua punição ao mesmo tempo. Tim Robbins se despede de um personagem muito mais trágico e interessante do que parecia na primeira temporada. E é justamente nesse episódio, “Farewell”, que as duas linhas temporais finalmente parecem caminhar para o mesmo ponto.

Helen está grávida. Daniel e ela já sabem demais. Pessoas visitam os silos ainda como parte de um extraordinário projeto de preservação da humanidade. Há cerimônia, curiosidade, convidados e entre eles está Peter Gabriel, interpretando Peter Gabriel. Ele aparece ensaiando Here Comes the Flood. É impossível acreditar que seja coincidência.

Peter Gabriel está espalhado pela história de Silo. Na segunda temporada, Red Rain toca no Silo 17. A terceira começou com Come Talk to Me. Agora, quando finalmente vemos o momento em que o velho mundo está prestes a desaparecer, ele canta Here Comes the Flood, de 1977. Chuva. Um pedido de contato. O dilúvio.

E há uma deliciosa camada adicional: Victor comenta que Gabriel e sua família serão encaminhados justamente ao Silo 17. A série não precisa afirmar que Jimmy ou qualquer outro personagem descende dele para que Red Rain, ouvida tantos anos depois naquele mesmo lugar, ganhe retroativamente outra dimensão. A música virou memória sobrevivente.

Daniel é levado para o Silo 1. Helen segue em direção ao 18. Eles ainda conseguem se falar quando a catástrofe acontece. Então vem a explosão. O mundo que acompanhávamos como passado se transforma no mundo que conhecemos como Silo.

Talvez seja esse equilíbrio entre respostas e novas perguntas que explique a consistência da série. Os números públicos disponíveis — a Apple não divulga regularmente audiência global completa — mostram uma produção que não perdeu força com o tempo.

A primeira temporada tem 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes; a segunda, 92%; a terceira chegou a 96%. Dados da Luminate já mostravam que os primeiros episódios da segunda temporada superaram a primeira em visualizações, e a terceira permaneceu semanas entre os originais mais vistos medidos pela Nielsen nos Estados Unidos.

Silo também alcançou a impressionante marca de 500 dias no Top 10 americano do Apple TV e continuou disputando o primeiro lugar mundial da plataforma em agosto.

Curiosamente, quanto mais a crítica gosta, mais a série provoca seus fãs. A aprovação do público no Rotten Tomatoes caiu nesta temporada, especialmente com as mudanças em relação aos livros e o arco inicial da perda de memória de Juliette.

É um contraste interessante: a temporada mais ousada também é a mais divisiva. Mas talvez seja justamente isso que uma boa ficção científica deva fazer.

Silo já não é apenas aquela série claustrofóbica sobre milhares de pessoas vivendo debaixo da terra. É uma história sobre poder, memória, inteligência artificial, manipulação política, medo, História e a arrogância daqueles que acreditam ser capazes de decidir qual versão da humanidade merece sobreviver.

E ainda há Juliette Nichols. Em meio a conspirações, nanotecnologia, computadores, silos, algoritmos e planos concebidos séculos antes de seu nascimento, a personagem continua sendo a variável que ninguém consegue controlar.

Não porque seja uma escolhida ou uma heroína messiânica, mas porque insiste em perguntar, lembrar e agir. Para quem ama ficção científica, é difícil pedir muito mais.

A terceira temporada termina em 4 de setembro, e Silo já tem uma quarta e última temporada garantida. Portanto, ainda existe tempo para responder à pergunta que agora interessa de verdade.

A série começou querendo saber o que havia do lado de fora. Está chegando ao fim querendo saber algo muito mais perturbador: quem decidiu que, para a humanidade sobreviver, ela teria primeiro que esquecer quem era?

Diálogo

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo deste sábado (29) e domingo (30)

29/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Sérgio Cruz - poeta de ms

"De repente, a palavra deixou de ser crível; não é possível mais trazer a verdade contida, pois repetida, a mentira vira verdade”.

FELPUDA 

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes conhecidos nas urnas: achará articuladas dobradinhas familiares. Rodolfo Nogueira tenta a reeleição para deputado federal ao lado da esposa, Gianni Nogueira, candidata à Assembleia. Roberto Hashioka também vai à Câmara Federal levando a tiracolo a esposa, Dione Hashioka, que busca retornar à Assembleia. Já Geraldo Resende quer eleger a filha, Bárbara Resende. É a campanha no melhor estilo “família unida”: um pede voto para o outro. Vai vendo...

Retorno

Cinco ex-presidentes da Assembleia Legislativa de MS disputam o retorno nas eleições deste ano: Londres Machado, Paulo Corrêa, Gerson Claro, Jerson Domingos e Junior Mochi. Caso sejam reeleitos, eles poderão voltar a colocar seus nomes à disposição dos colegas para  presidência do Legislativo. A disputa pela cobiçada cadeira, portanto, poderá reunir novamente nomes que já estiveram no comando. Agora, tudo dependerá das urnas.

60+

A eleição de 2026 para o Senado mostra um perfil etário cada vez mais maduro entre os candidatos. Passa de um terço os que têm 60 anos ou mais, enquanto uma parcela menor está na faixa dos 35 aos 39 anos. O envelhecimento da população brasileira também se reflete nas urnas, com presença significativa de candidatos acima dos 70 anos. Há ainda quem tenha chegado aos 80 e continue disposto a encarar a maratona eleitoral. 

Esperança

Nos bastidores da política, a pergunta é para onde irão os votos que, em tese, seriam de Nelson Trad Filho. Levantamentos para consumo interno indicam crescimento considerável do apoio a Reinaldo Azambuja. Quem apostava em Vander Loubet como principal beneficiário da mudança, poderá ter de rever as contas. Até o Capitão Contar estaria ganhando inesperada sobrevida nesse rearranjo eleitoral. É esperar para conferir.

Assistência

Vereadores de Campo Grande receberam o relatório do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, três unidades oferecem 225 vagas para moradia de idosos, todas ocupadas. Cerca de 60 pessoas aguardam na fila por uma vaga, enquanto uma das propostas é a criação do Centro-Dia para receber idosos durante o dia e que retornem às suas casas no fim do expediente.

Com feijão

O jornalista Jefferson de Almeida reuniu de A a Z na 26ª edição da sua tradicional feijoada. Foi no último dia 15, na Estância Montana, com decoração de Ricardo Malta. Da música a gastronomia, Jefferson cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Os flashes são do Studio Vollkopf.

Diálogo

 

Diálogo
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ANIVERSARIANTES

SÁBADO (29)

  • Mozart Vilela Andrade Júnior,
  • Solange Valcanaia Brum, 
  • Otávio Gomes Figueiró, 
  • Fernando Camilo de Carvalho,
  • Maria de Fátima Rezende,
  • Rosangela Fernandes D’Ávila, 
  • Dorvalino Vieira,
  • Maria Virgínia da Rocha,
  • Peter Dunbar, 
  • Clemir Dunbar,
  • Shirley Albuquerque (Shell),
  • Orlando Ferreira Nogueira,
  • Gilmar Oliveira Barros,
  • Dr. João de Campos Corrêa,
  • Dra. Evenye Luna de Oliveira,
  • Carlos Augusto Ferreira,
  • Cleonice Arruda, 
  • Mario Real,
  • Fauzi Muhamad Abdul 
  • Hamid Suleiman,
  • Joaquim Candido Teodoro de Carvalho,
  • Dr. Amilton Plácido da Rosa,
  • Mário Rodrigues Zanatta Júnior,
  • Dra. Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos, 
  • Miriam Menezes,
  • Aparecida Toledo,
  • Gil Carlos Pereira de Camillo, 
  • Vanderlei Verdolin, 
  • Leila Maria Setti, 
  • José Carlos Rezende,
  • Sandra Regina Monteiro Ferzeli, 
  • Adilson José Scapim,
  • Cláudia Elaine Peres,
  • Luiz Antônio Ferreira  de Alencastro,
  • Aldo Serra Gonçalves,
  • Jucineide Marques Friosi,
  • Célia Regina Nascimento Saraiva,
  • Cláudio Roberto Rezende,
  • Zélio de Oliveira Júnior,
  • Claudinéia Amorim,
  • Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi,
  • Mauro Brasil,
  • Walmir Galto dos Reis,
  • Mara Sueli Mena Lousada,
  • Eliete Souza Silveira,
  • Carlos Antônio Alves,
  • Dr. Sílvio Renato de Carvalho, 
  • Maurício Baad,
  • Coriolano José Ferreira,
  • Maria Aparecida Escobar Martins,
  • José Carretoni,
  • Clóvis Aparecida Duarte,
  • Dra. Zenóbia da Silva Pedrosa, 
  • Jeremias da Costa Neto,
  • Norma Fróes,
  • José da Cunha Rosa,
  • Cláudia Meire da Silva,
  • Milton Baís Barboza Júnior,
  • Sílvia Maria Ferreira,
  • Jerusa Duarte da Silva,
  • Maria da Graça Ramos,
  • Larissa Oliveira,
  • Joana Florinda de Almeida,
  • Esequias Burigato,
  • Pedro Paulo Gomes,
  • Adriana Aparecida Silva,
  • Glauco Lubacheski de Aguiar,
  • Luiza de Barros Pinheiro,
  • Antonio Flavio Lins de Oliveira,
  • João Batista Castro,
  • Walmir de Bortoli,
  • Maria Madalena Nogueira da Silva,
  • João Batista dos Reis, 
  • Vanusa Borges Barbosa,
  • Ana Paula Santos Fernandes,
  • Nilton Shimabukuro,
  • Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi, 
  • Solange de Leon Pereira,
  • Luiza Gonçalves Medina.

DOMINGO (30)

  • Isabela de Britto Maiolino Mendes,
  • Camila Estarópoli Ramos Zeuli, 
  • Ana Cristina Georges e Castro, 
  • Thiago Cândido Tosta, 
  • Armando Miranda Cândia,
  • Voldi de Medeiros,
  • Dr. Claudio Guensei Shinzato, 
  • Claudio Regis Andrighetto Filho,
  • Fernanda Willig,
  • José Maria Rocha,
  • Willian Geraldo Maksoud Bussuan,
  • Raul Rodrigues Curto, 
  • Marli Torres Campeiro,
  • Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer, 
  • Renato Martins da Costa,
  • Maria José dos Santos Souza,
  • Reinaldo Solon Silveira Froehlich,
  • Alyne Leite Souza,
  • Ailton Gomes de Oliveira,
  • Margarete Dibo Nacer Lani,
  • Alex Souza Nascimento,
  • Osvaldo Lencina,
  • Gilmar Furtado Constantino,
  • Maria do Carmo de Souza Ferreira, 
  • Dr. Carlos Augusto Sanjiro Yonamine, 
  • José Rosa Gonçalves,
  • Rosa Maria Serra Bella,
  • Noely Oliveira Carvalho,
  • Vanusa Alves Ribeiro,
  • Álvaro Ribeiro Matias,
  • Rosimeire Pinheiro de Araujo,
  • Conceição de Arruda,
  • Nelson de Oliveira,
  • Zilda Júlia Campos de Souza,
  • Orlando Alves Sequeira,
  • Raimundo Dias,
  • Silvia Aparecida Brum,
  • Angelita Paiva dos Santos,
  • Dr. Horácio de Almeida,
  • Ronaldo Marcos Ojeda,
  • Maria Cristina Mattos,
  • Ronaldo  Novaes Ferreira, 
  • Janio Batista de Macedo,
  • Luiz Carlos Baptista Guimarães,
  • Miguel José da Silva,
  • Noêmia de Almeida,
  • Anderson Vieira Lopes,
  • Iraci Melquis da Silveira, 
  • Sônia Correia da Silva,
  • Maria Zinomar Araújo de Rezende, 
  • Inêz Murari Pereira Gentil,
  • Sâmia Sassine de Freitas,
  • Angélica Flores de Oliveira,
  • Ligia Argemon Vieira,
  • Rosa de Souza Arcanjo,
  • Ronni Alex Utriachi,
  • Andrei Soljenitzen de Castilho,
  • Aparecido dos Passos Júnior,
  • Joaquim da Costa Camponez,  
  • Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo, 
  • Christiane Lacerda Bejas,
  • Fernando Godoy Marim,
  • Cleusa de Fátima de Oliveira Pereira Rainho,
  • Gaze Feiz Aidar,
  • Juliano Mateus Dalla Corte,
  • Maria Aparecida Carvalho Iunes,
  • Erika Rossana Montiel Santander,
  • Olga Lemos Cardoso de Marco,
  • Cristina Loiacono,
  • Fabiana Foroni,
  • Jenifer Ferreira Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

Música

JS Orchestra leva flashbacks e rock dos anos 80 ao Veras Bar

Banda se apresenta neste sábado (29), a partir das 20h, com repertório marcado por clássicos que atravessam gerações

28/08/2026 17h30

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JS Orchestra

JS Orchestra Divulgação

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A JS Orchestra sobe ao palco do Veras Bar neste sábado (29), às 20h, para uma apresentação que aposta em um repertório repleto de flashbacks, com destaque para o rock dos anos 1980.

No repertório da banda, sucessos que fizeram história ganham novas interpretações, em uma noite que transita pelo rock e por outros estilos que marcaram diferentes gerações. A proposta é revisitar músicas que permanecem vivas na memória do público, com arranjos próprios e uma formação que reúne músicos experientes da cena sul-mato-grossense.

Para Joaquim Seabra, o “Cebola”, vocalista e saxofonista da JS Orchestra, a ideia é justamente criar uma conexão com o público por meio de músicas que continuam atuais mesmo décadas depois.

“A gente gosta muito de tocar essas músicas que fizeram parte da vida das pessoas. Principalmente o rock dos anos 80, que tem uma energia muito própria. É um repertório que o público reconhece, canta junto e, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar a nossa identidade”, destaca Joaquim Seabra.

Clássicos repaginados

A JS Orchestra é formada por Joaquim Seabra “Cebola” (vocal e sax), Maila Marcato (vocal), Jean Stringueta (guitarra e backing vocal), Roni Espíndola (baixo) e Diogo Zarate (bateria).

Com uma sonoridade marcada pela presença dos vocais, guitarra, baixo, bateria e saxofone, o grupo constrói um show pensado tanto para quem viveu os grandes hits das décadas de 70, 80 e 90 quanto para quem está descobrindo essas músicas agora.

SERVIÇO

JS Orchestra no Veras Bar
Data: 29 de agosto (sábado)
Horário: 20h
Local: Veras Bar — Av. Bom Pastor, 154 - Vila Vilas Boas
Reservas pelo telefone: (67) 99641-2759

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