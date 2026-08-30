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Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes

Amanhã é Dia do Nutricionista, é para celebrar essa data, uma receita leve, saborosa e especial

Flavia Viana

Flavia Viana

30/08/2026 - 11h00
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Amanhã, 31 de agosto é Dia do Nutricionista. A data homenageia a fundação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), criada 1949. O objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais que promovem a saúde e o bem-estar por meio da alimentação adequada. 

E no Correio B+ desta semana, uma receita leve, saborosa e especial para celebrar essa data com o Divino Fogão... Já anota tudo aí! 

BOWL COLORIDO DE FRANGO, GRÃOS E LEGUMES

Ingredientes:

  • 400 gramas de filé de frango 
  • 2 xícaras de quinoa ou arroz integral cozido 
  • 1 cenoura em tiras 
  • 1 abobrinha em cubos 
  • 1 xícara de tomate-cereja 
  • ½ xícara de milho 
  • Folhas verdes 
  • 1 colher de sopa de azeite 
  • Suco de 1 limão 
  • Sal, pimenta e ervas a gosto 
  • Molho:
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural 
  • Suco de ½ limão 
  • 1 colher de chá de mostarda 
  • Ervas frescas 
  • Sal a gosto 

Modo de preparo:

Comece temperando o frango com limão, sal, pimenta e ervas. Grelhe até dourar e, em seguida, fatie. Refogue rapidamente a cenoura e a abobrinha, mantendo-as firmes. Para montar o bowl, coloque primeiro os grãos e distribua o frango fatiado, os legumes, o tomate, o milho e as folhas.

Em outro recipiente, misture o iogurte, o suco de meio limão, a mostarda, as ervas e o sal até obter um molho homogêneo. Finalize o bowl com o molho e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções.

 

Beleza Correio B+

Tem alongamento e cabelo cacheado? Especialista explica como cuidar dos fios

Manter os cachos definidos e bonitos também depende dos cuidados adotados na rotina

29/08/2026 17h00

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Manter os cachos definidos e bonitos também depende dos cuidados adotados na rotina

Manter os cachos definidos e bonitos também depende dos cuidados adotados na rotina Foto: Magnific

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Quem tem cabelo cacheado sabe que manter os fios definidos, hidratados e com movimento exige alguns cuidados no dia a dia. Quando existe um alongamento, a rotina ganha ainda mais detalhes: além de cuidar do próprio cabelo, é preciso prestar atenção à forma de lavar, desembaraçar, finalizar e dormir para evitar nós, frizz e perda de definição.

A boa notícia é que ter alongamento e cachos não significa abrir mão de uma rotina prática.
Com alguns ajustes, é possível preservar o formato dos fios e manter o cabelo bonito por mais tempo.

A lavagem pede delicadeza

O primeiro cuidado começa na lavagem. O shampoo deve ser concentrado no couro cabeludo, com movimentos suaves, evitando esfregar o comprimento com força. Na hora de desembaraçar, o ideal é dividir o cabelo em partes e começar pelas pontas, avançando aos poucos em direção à raiz.

“Com o alongamento, o cuidado no desembaraço precisa ser redobrado. Movimentos bruscos podem aumentar a tração e favorecer a formação de nós”, explica Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisível e especialista em alongamentos.

Hidratação ajuda a preservar a definição

Cachos ressecados tendem a apresentar mais frizz e perder definição com facilidade. Por isso, manter uma rotina de hidratação adequada ajuda a deixar os fios mais maleáveis e facilita a finalização.

A escolha dos produtos também deve considerar a textura do cabelo e as características do alongamento. Máscaras e finalizadores podem fazer parte da rotina, desde que utilizados na quantidade adequada para não pesar os fios.

Cuidado também vale para o day after

Nem sempre é necessário lavar o cabelo novamente para recuperar os cachos. No day after, uma pequena quantidade de água e finalizador pode ajudar a reativar a definição das áreas que perderam o formato durante o sono.

“Um erro comum é exagerar na quantidade de produto para tentar recuperar o cacho. O excesso pode pesar e deixar a extensão com uma aparência diferente do cabelo natural”, orienta Tati.

Linhas voltadas para hidratação, definição e finalização também podem integrar essa rotina, de acordo com as necessidades de cada cabelo.

E na hora de dormir?

Dormir com os fios soltos em contato com o travesseiro pode aumentar o atrito e favorecer o frizz. Para preservar os cachos, vale apostar em uma forma de prender o cabelo sem apertar a raiz, além de evitar dormir com os fios molhados.

A manutenção do alongamento também merece atenção. Embaraços frequentes, desconforto ou quebra são sinais de que é importante procurar um profissional para avaliar a aplicação e os cuidados adotados em casa.

"Com uma rotina simples e consistente, é possível manter o alongamento bem cuidado e os cachos definidos, preservando o movimento e a aparência natural dos fios", comenta Tati.

Pet Correio B+

Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets

Assim como os cabelos, pelagens claras exigem cuidados específicos para preservar fios sem comprometer a saúde da pele; veterinária dá dicas

29/08/2026 15h00

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Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets

Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets Foto: Divulgação

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Quem tem cabelos loiros ou assumiu os brancos provavelmente já conhece o problema: com o tempo, os fios podem ganhar uma tonalidade amarelada e perder luminosidade.

Nos pets de pelagem branca ou clara, isso também pode acontecer. Porém, se com os humanos os produtos escolhidos já exigem atenção, com os animais o cuidado precisa ser redobrado. Isso porque o uso de shampoos inapropriados pode provocar o ressecamento ou sensibilizar a pele.

Esses fios têm pouca ou nenhuma melanina, pigmento natural que, além de dar cor, atua na proteção contra a radiação UV. Portanto, sua ausência deixa o pelo mais vulnerável a danos solares.

Quando a pele também é pouco pigmentada, a área fica ainda mais suscetível aos efeitos do sol, mesmo que nem todo pet com pelagem branca ou clara desenvolva problemas de pele.

“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, afirma Nathália Starek, médica-veterinária e CEO da Vidaá. 

A lógica acompanha uma mudança mais ampla na maneira como os cuidados com os animais vêm sendo encarados. Em vez de olhar somente para brilho, maciez e aparência da pelagem, o conceito de skincare pet parte da saúde da pele e dos fios e considera as necessidades específicas de cada animal.

A individualização é especialmente importante porque não existe uma única rotina adequada para todas as pelagens. “Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, completa Nathália.

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