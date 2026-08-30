Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes

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Manter os cachos definidos e bonitos também depende dos cuidados adotados na rotina

Quem tem cabelo cacheado sabe que manter os fios definidos, hidratados e com movimento exige alguns cuidados no dia a dia. Quando existe um alongamento, a rotina ganha ainda mais detalhes: além de cuidar do próprio cabelo, é preciso prestar atenção à forma de lavar, desembaraçar, finalizar e dormir para evitar nós, frizz e perda de definição.



A boa notícia é que ter alongamento e cachos não significa abrir mão de uma rotina prática.

Com alguns ajustes, é possível preservar o formato dos fios e manter o cabelo bonito por mais tempo.



A lavagem pede delicadeza



O primeiro cuidado começa na lavagem. O shampoo deve ser concentrado no couro cabeludo, com movimentos suaves, evitando esfregar o comprimento com força. Na hora de desembaraçar, o ideal é dividir o cabelo em partes e começar pelas pontas, avançando aos poucos em direção à raiz.



“Com o alongamento, o cuidado no desembaraço precisa ser redobrado. Movimentos bruscos podem aumentar a tração e favorecer a formação de nós”, explica Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisível e especialista em alongamentos.



Hidratação ajuda a preservar a definição



Cachos ressecados tendem a apresentar mais frizz e perder definição com facilidade. Por isso, manter uma rotina de hidratação adequada ajuda a deixar os fios mais maleáveis e facilita a finalização.



A escolha dos produtos também deve considerar a textura do cabelo e as características do alongamento. Máscaras e finalizadores podem fazer parte da rotina, desde que utilizados na quantidade adequada para não pesar os fios.



Cuidado também vale para o day after



Nem sempre é necessário lavar o cabelo novamente para recuperar os cachos. No day after, uma pequena quantidade de água e finalizador pode ajudar a reativar a definição das áreas que perderam o formato durante o sono.



“Um erro comum é exagerar na quantidade de produto para tentar recuperar o cacho. O excesso pode pesar e deixar a extensão com uma aparência diferente do cabelo natural”, orienta Tati.



Linhas voltadas para hidratação, definição e finalização também podem integrar essa rotina, de acordo com as necessidades de cada cabelo.



E na hora de dormir?



Dormir com os fios soltos em contato com o travesseiro pode aumentar o atrito e favorecer o frizz. Para preservar os cachos, vale apostar em uma forma de prender o cabelo sem apertar a raiz, além de evitar dormir com os fios molhados.



A manutenção do alongamento também merece atenção. Embaraços frequentes, desconforto ou quebra são sinais de que é importante procurar um profissional para avaliar a aplicação e os cuidados adotados em casa.



"Com uma rotina simples e consistente, é possível manter o alongamento bem cuidado e os cachos definidos, preservando o movimento e a aparência natural dos fios", comenta Tati.