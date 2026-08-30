Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes

Amanhã, 31 de agosto é Dia do Nutricionista. A data homenageia a fundação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), criada 1949. O objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais que promovem a saúde e o bem-estar por meio da alimentação adequada.
E no Correio B+ desta semana, uma receita leve, saborosa e especial para celebrar essa data com o Divino Fogão... Já anota tudo aí!
BOWL COLORIDO DE FRANGO, GRÃOS E LEGUMES
Ingredientes:
- 400 gramas de filé de frango
- 2 xícaras de quinoa ou arroz integral cozido
- 1 cenoura em tiras
- 1 abobrinha em cubos
- 1 xícara de tomate-cereja
- ½ xícara de milho
- Folhas verdes
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta e ervas a gosto
- Molho:
- 3 colheres de sopa de iogurte natural
- Suco de ½ limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Ervas frescas
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Comece temperando o frango com limão, sal, pimenta e ervas. Grelhe até dourar e, em seguida, fatie. Refogue rapidamente a cenoura e a abobrinha, mantendo-as firmes. Para montar o bowl, coloque primeiro os grãos e distribua o frango fatiado, os legumes, o tomate, o milho e as folhas.
Em outro recipiente, misture o iogurte, o suco de meio limão, a mostarda, as ervas e o sal até obter um molho homogêneo. Finalize o bowl com o molho e sirva em seguida.
Rendimento: 4 porções.