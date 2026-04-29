Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2951, quarta-feira (29/04)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

29/04/2026 - 20h18
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2951 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhão.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2951 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 26 - 43 - 39 - 41 - 12 

Segundo sorteio

  • 16 - 29 - 32 - 39 - 01 - 23

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2918, quarta-feira (29/04)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/04/2026 20h10

Compartilhar
Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2918 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2918 são:

  • 14 - 07 - 56 - 10 - 91 - 47 - 86 - 68 - 72 - 38 - 29 - 26 - 85 - 84 - 99 - 08 - 20 - 09 - 87 - 42 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3673, de quarta-feira (29/04)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

29/04/2026 20h06

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3673 da Lotofácil de quarta-feira, 29 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3673 são:

  • 01 - 19 - 10 - 22 - 12 - 18 - 21 - 25 - 16 - 03 - 08 - 15 - 20 - 04 - 11 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Primeira massa de ar polar do ano derruba termômetros para 12°C em MS
frio

/ 1 dia

Primeira massa de ar polar do ano derruba termômetros para 12°C em MS

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3001, terça-feira (28/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3001, terça-feira (28/04): veja o rateio

3

Sessão na Câmara é marcada por protesto contra lei que proíbe trans em banheiro feminino
Protesto

/ 1 dia

Sessão na Câmara é marcada por protesto contra lei que proíbe trans em banheiro feminino

4

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"
ULTIMA RATIO

/ 2 dias

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2385, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2385, terça-feira (28/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 1 dia

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?