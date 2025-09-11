Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2858, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

11/09/2025 - 10h22
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2858 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 7.758,55 cada); 
  • 4 acertos - 1.405 apostas ganhadoras (R$ 107,28 cada);
  • 3 acertos - 26.379 apostas ganhadoras (R$ 2,85 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$ 9.892,15 cada);
  • 4 acertos - 1.173 apostas ganhadoras (R$ 128,50 cada);
  • 3 acertos - 21.559 apostas ganhadoras (R$ 3,49 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2858 são:

Primeiro sorteio

  • 07 - 10 - 38 - 08 - 29 - 12

Segundo sorteio

  • 30 - 38 - 31 - 24 - 21 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2859

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2859. O valor da premiação está estimado em R$ 8,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2821, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 10h36

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2821 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,9 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 40.328,71 cada); 
  • 18 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.291,41 cada); 
  • 17 acertos - 563 apostas ganhadoras, (R$ 223,84 cada); 
  • 16 acertos - 3192 apostas ganhadoras, (R$ 39,48 cada); 
  • 15 acertos - 12872 apostas ganhadoras, (R$ 9,79 cada); 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2821 são:

  • 30 - 94 - 16 - 40 - 44 - 51 - 98 - 66 - 88 - 17 - 77 - 36 - 95 - 25 - 48 - 23 - 83 - 64 - 08 - 19

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2822

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2822. O valor da premiação está estimado em R$2,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 744, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 10h17

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 744 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 750 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 833,16 cada); 
  • 4 acertos - 492 apostas ganhadoras, (R$ 62,65 cada); 
  • 3 acertos - 4.073 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 744 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 5
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4:
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 744

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 744. O valor da premiação está estimado em R$ 850 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

