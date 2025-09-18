Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2861, quarta-feira (17/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

18/09/2025 - 11h12
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2861 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 33 apostas ganhadoras (R$ 4.378,69 cada); 
  • 4 acertos - 1.711 apostas ganhadoras (R$ 96,51 cada); 
  • 3 acertos - 28.611 apostas ganhadoras (R$ 2,88 cada). 

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 7.649,84 cada); 
  • 4 acertos - 964 apostas ganhadoras (R$ 171,30 cada); 
  • 3 acertos - 21.547 apostas ganhadoras (R$ 3,83 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2861 são:

Primeiro sorteio

  • 33 - 45 - 36 - 14 - 48 - 15

Segundo sorteio

  • 01 - 03 - 35 - 40 - 20 - 21

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2862

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2862. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2824, quarta-feira (17/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 11h21

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2824 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4,3 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 58.524,88 cada); 
  • 18 acertos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 2.177,26 cada); 
  • 17 acertos - 818 apostas ganhadoras, (R$ 178,86 cada); 
  • 16 acertos - 4333 apostas ganhadoras, (R$ 33,76 cada); 
  • 15 acertos - 17362 apostas ganhadoras, (R$ 8,42 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2824 são:

  • 85 - 93 - 23 - 13 - 42 - 14 - 49 - 68 - 08 - 32 - 04 - 80 - 43 - 64 - 24 - 02 - 87 - 48 - 44 - 67

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2825

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2825. O valor da premiação está estimado em R$5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 747, quarta-feira (17/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 11h17

Compartilhar
Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 747 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 7.806,08 cada); 
  • 5 acertos - 26 apostas ganhadoras, (R$ 1.286,71 cada); 
  • 4 acertos - 554 apostas ganhadoras, (R$ 60,38 cada); 
  • 3 acertos - 4.860 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 747 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 748

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 748. O valor da premiação está estimado em R$ 1,15 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 23 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 19 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 17 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

5

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz