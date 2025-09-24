Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

24/09/2025 - 18h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06003-8 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06003-8:

5º prêmio: 09417

4º prêmio: 13955

3º prêmio: 24172

2º prêmio: 61004

1º prêmio: 83401

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próxima extração: 06004-6

A próxima extração da Loteria Federal ocorre no sábado, 27 de setembro, pelo concurso 06004-6.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

 

Devoluções do INSS

Mais de 90% dos aposentados e pensionistas de MS receberam ressarcimento do INSS

No estado, repasses do Governo do Brasil para compensar descontos não autorizados já superam R$ 23 milhões

24/09/2025 16h55

Compartilhar
Dos 3,33 milhões de brasileiros que aderiram ao acordo de ressarcimento, cerca de 2,46 milhões já receberam os valores devidos

Dos 3,33 milhões de brasileiros que aderiram ao acordo de ressarcimento, cerca de 2,46 milhões já receberam os valores devidos Divulgação: Agência Brasil

Continue Lendo...

Dos 35.170 aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul, que tiveram descontos feitos sem autorização em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 32.902 (93,55%)  já receberam os valores de volta, de forma integral e com correção pela inflação (IPCA), segundo a Secretaria de Comunicação Social

Ao todo, mais de R$ 23,28 milhões já foram pagos aos beneficiários do INSS em MS. Em todo o país, o Governo Federal já garantiu a devolução de R$ 1,53 bilhão a aposentados e pensionistas que foram prejudicados. 

Dos 3,33 milhões de brasileiros que aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo do Brasil e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cerca de 2,46 milhões já receberam os valores devidos, o que representa 74%.

Adesão

O prazo para adesão ao acordo de ressarcimento segue aberto para quem ainda não fez. O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos.  Esta etapa é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente em sua conta, sem precisar recorrer à Justiça. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), em até três dias úteis após a adesão.

A contestação dos descontos pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo seguirá disponível após essa data.

Quem pode aderir

  • Quem contestou descontos e não recebeu resposta das entidades em até 15 dias úteis.
  • Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.
  • Quem tem processo na Justiça, desde que ainda não tenha recebido os valores (neste caso, é preciso desistir da ação). O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Como funciona

  • É preciso contestar o desconto indevido pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios
  • Aguardar resposta da entidade – até 15 dias úteis
  • Sem resposta? O sistema libera a adesão ao acordo, que pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.
  • Importante: não é possível fazer a adesão pela Central 135

Economia

Segunda parcela do 13° salário dos servidores de MS será paga na semana do Natal

Primeira parcela será paga nesta quinta-feira e a segunda parcela deve cair na conta dos servidores no dia 20 de dezembro

24/09/2025 14h15

Compartilhar
2ª parcela do 13° dos servidores estaduais será pago dia 20 de dezembro

2ª parcela do 13° dos servidores estaduais será pago dia 20 de dezembro Divulgação

Continue Lendo...

Os servidores de Mato Grosso do Sul irão poder sacar a segunda parcela do 13° salário antes de chegar o dia de Natal. O decreto, publicado hoje (24) no Diário Oficial do Estado determinou que o pagamento da quantia será efetuada no dia 20 de dezembro. 

Nesta quinta-feira (25) será paga a primeira parcela aos servidores estaduais. Ela corresponde a 50% do valor líquido da remuneração. 

A segunda parcela corresponde à diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada. 

O pagamento é feito aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, bem como aposentados, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, integrantes da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. 

Como já noticiou o Correio do Estado, o pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade em 2025. 

Ainda de acordo com o decreto, os servidores que quiserem apurar o valor líquido do décimo terceiro salário, devem considerar a contribuição previdenciária, o imposto de renda e a eventual pensão judiciária, quando incidentes. 

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro. 

Injeção na economia

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores nesta quinta-feira deve injetar R$300 milhões na economia sul-mato-grossense, o que deve ser muito importante para o comércio, segundo a Federação do Comércio. 

Isso porque o valor “extra” deve ser usado para o consumo dos trabalhadores, enquanto o valor do final do ano é destinado ao pagamento de contas e regularização de dívidas. 

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados. 

*Colaborou Glaucea Vaccari

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 2 dias

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 5 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro