Economia

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06025-9 de hoje, quarta-feira (10/12)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

10/12/2025 - 19h30
A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06025-9 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06025-9:

5º prêmio: 34375

4º prêmio: 45231

3º prêmio: 52602

2º prêmio: 34181

1º prêmio: 24385

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

taxa selic

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quarta vez seguida

Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos

10/12/2025 17h54

Banco Central do Brasil

Banco Central do Brasil Agência Brasil

O recuo da inflação e a desaceleração da economia fizeram o Banco Central (BC) não mexer nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Taxa Selic, juros básicos da economia, em 15% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro.

Essa é a quarta reunião seguida em que o Copom mantém os juros básicos. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano.

Após chegar a 10,5% ao ano em maio do ano passado, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% ao ano na reunião de junho, sendo mantida nesse nível desde então.

Inflação

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em novembro, o IPCA ficou em 0,18% , o menor nível para o mês desde 2018. Com o resultado, o indicador acumula alta de 4,46% em 12 meses, voltando a ficar dentro do teto da meta contínua de inflação.

Pelo novo sistema de meta contínua, em vigor desde janeiro, a meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%.

No modelo de meta contínua, a meta passa a ser apurada mês a mês, considerando a inflação acumulada em 12 meses. Em dezembro de 2025, a inflação desde janeiro do mesmo ano é comparada com a meta e o intervalo de tolerância.

Em janeiro de 2026, o procedimento se repete, com apuração a partir de fevereiro de 2025. Dessa forma, a verificação se desloca ao longo do tempo, não ficando mais restrita ao índice fechado de dezembro de cada ano.

No último Relatório de Política Monetária, divulgado no fim de setembro pelo Banco Central, a autoridade monetária diminuiu para 4,8% a previsão do IPCA para 2025, mas a estimativa será revista, por causa do comportamento do dólar e da inflação. A próxima edição do documento, que substituiu o antigo Relatório de Inflação, será divulgada no fim de dezembro.

As previsões do mercado estão mais otimistas. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 4,4%, levemente acima acima do teto da meta. Há um mês, as estimativas do mercado estavam em 4,55%.

Crédito caro

O aumento da taxa Selic ajuda a conter a inflação. Isso porque juros mais altos encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas maiores dificultam o crescimento econômico. No último Relatório de Política Monetária, o Banco Central diminuiu de 2,1% para 2% a projeção de crescimento para a economia em 2025.

O mercado projeta crescimento um pouco melhor. Segundo a última edição do boletim Focus, os analistas econômicos preveem expansão de 2,25% do PIB em 2025.

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação.

Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.

GOVERNO FEDERAL

Mais de 180 mil famílias de MS serão contempladas com o Bolsa Família em dezembro

O Governo Federal investiu cerca de R$ 125,6 milhões no Estado, com valor médio de R$ 701,84

10/12/2025 17h45

O cronograma de pagamento do Bolsa Família é ajustado para ser finalizado antes do Natal

O cronograma de pagamento do Bolsa Família é ajustado para ser finalizado antes do Natal Divulgação: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Em Mato Grosso do Sul, 180.357 famílias serão contempladas, em dezembro, com o Bolsa Família. O Governo Federal investiu cerca de R$ 125,6 milhões no Estado. O valor garante um benefício médio de R$ 701,84. O cronograma de pagamentos tem início nesta quarta-feira (10) e segue até o dia 23, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS. Confira abaixo.

O cronograma de pagamento do Bolsa Família é ajustado para ser finalizado antes do Natal

O programa prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 166,7 mil crianças e adolescentes sul-matogrossenses  de sete a 18 anos, além de 7,3 mil gestantes e 5,5 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 8 milhões.

Campo Grande é o município com maior número de beneficiários neste mês, com 45,6 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Dourados (12.240), Corumbá (9.025), Ponta Porã (8.526) e Três Lagoas (7.006).

Valor médio

O valor médio da região Centro-Oeste é de R$ 698,08. Mato Grosso do Sul se manteve acima desse parâmetro, com R$ 701,84. O município de Paranhos teve o maior valor médio de benefício no Estado: R$ 809,27 neste mês. Em seguida aparecem Ladário (R$ 741,94), Corumbá (R$ 735,26), Maracaju (R$ 734,93) e Miranda (R$ 734,11). 

Nacional

Em todo o país, o Bolsa Família chega a 18,7 milhões de beneficiários a partir desta quarta-feira (10), nos 5.570 municípios do país. O valor médio é de R$ 691,37, a partir de um investimento de R$ 12,7 bilhões.

Regiões

No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em dezembro. São 8,7 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,9 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,26 milhões de famílias e R$ 3,54 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,43 milhões de famílias e R$ 1,74 bilhão), Sul (1,28 milhão de beneficiários e R$ 862 milhões) e Centro-Oeste (986 mil famílias e R$ 680 milhões).

