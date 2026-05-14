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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06065-8 de ontem, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

14/05/2026 - 08h12
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06065-8 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: São Paulo/SP    R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: Francisco Morato/SP  -  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: Niteroi/RJ -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Descalvado/SP-  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: Bananal/SP -  R$ 500.000,00

Resultado da extração 06065-8:

5º prêmio: 23953

4º prêmio: 91972

3º prêmio: 86575

2º prêmio: 72729

1º prêmio: 32995

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 354, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h23

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 354 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 41 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 234.443,25)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, (R$ 8.015,15)
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 2.189,01)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 697 apostas ganhadoras, (R$ 160,17)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1174 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8534 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 9790 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 69512 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 354 são:

  • 35 - 04 - 14 - 40 - 32 - 11
  • Trevos sorteados: 3 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 355

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 355. O valor da premiação está estimado em R$ 42 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2923, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2923 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 126.032,24)
  • 18 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 2.206,44)
  • 17 acertos - 870 apostas ganhadoras, (R$ 181,08)
  • 16 acertos - 4586 apostas ganhadoras, (R$ 34,35)
  • 15 acertos - 18798 apostas ganhadoras, (R$ 8,38)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2923 são:

  • 68 - 14 - 77 - 47 - 02 - 05 - 11 - 93 - 82 - 48 - 63 - 10 - 31 - 79 - 18 - 88 - 95 - 61 - 06 - 33

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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