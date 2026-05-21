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Resultado da Loteria Federal 06067-4 de ontem, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

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21/05/2026 - 08h39
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06067-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$)
083207 LOTERICA BICHARA PORTO ALEGRE/RS R$ 500.000,00
079895 LOTERICA FORMOSA FORMOSA/GO R$ 35.000,00
073613 LOTERICA ROMA LTDA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00
026910 LOTERICA CAMARGO LONDRINA/PR R$ 25.000,00
078204 CASA LOTERICA SONHO REALIZADO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO/MA R$ 20.363,00

Resultado da extração 06067-4:

5º prêmio: 78204

4º prêmio: 26910

3º prêmio: 73613

2º prêmio: 79895

1º prêmio: 83207

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 356, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/05/2026 08h55

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 356 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.326,20)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 3.127,22)
  • 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 1.435,96)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 936 apostas ganhadoras, (R$ 96,65)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1072 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 10553 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7949 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 75443 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 356 são:

  • 22 - 28 - 25 - 05 - 09 - 01 
  • Trevos sorteados: 2 - 1  

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 357

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 357. O valor da premiação está estimado em R$ 43,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2926, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/05/2026 08h52

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2926 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 66.423,28)
  • 18 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 2.478,48)
  • 17 acertos - 614 apostas ganhadoras, (R$ 270,45)
  • 16 acertos - 3564 apostas ganhadoras, (R$ 46,59)
  • 15 acertos - 16459 apostas ganhadoras, (R$ 10,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2926 são:

  • 19 - 72 - 82 - 35 - 93 - 01 - 50 - 91 - 02 - 11 - 69 - 43 - 89 - 65 - 64 - 27 - 75 - 61 - 09 - 74 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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