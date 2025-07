Resultado da Loteria Federal 5985-4 de hoje, quarta-feira (23/07)

economia

Unidade da boliviana IFA será instalada no município de Terenos, com investimento de R$ 45 milhões, para produção de fármacos voltados ao consumo interno e exportação

Mato Grosso do Sul terá a primeira indústria farmacêutica do Estado em 2026. A boliviana IFA está instalando uma unidade no município de Terenos, com previsão de inauguração no primeiro semestre do ano que vem.

A informação foi repassada pela diretoria da empresa, durante a reunião plenária ordinária no Conselho de Fármacia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), realizada na última sexta-feira (18), em Campo Grande.

O evento contou com a participação da equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e da diretora técnica da IFA Ltda., Camila Tarifa.

A Indústria Farmacêutica IFA Ltda é uma empresa do grupo Laboratórios IFA S.A, de origem boliviana, que tem mais de 5 anos de atuação. São fabricados cerca de 75 produtos para exportação na Bolívia, como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, suplementos minerais e antivirais.

Conforme a Semadesc, a unidade que está sendo implantada em MS tem investimento de R$ 45 milhões, com meta de gerar 120 empregos na cidade na primeira etapa de operações.

A indústria vai produzir fármacos de uso oral em capsulas gelatinosas, destinados ao consumo interno e à exportação. Dentre as produções da unidade de Terenos estão óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina, entre outros.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que o empreendimento é pioneiro no Estado.

“Ele vem para acrescentar na diversificação na nossa base industrial, com potencial de geração de 120 empregos no município de Terenos”, comentou.

A coordenadora da Semadesc, Eli Sandra, ressaltou que a reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo interinstitucional em prol do desenvolvimento da área farmacêutica no Estado, saber mais do projeto e ouvir as demandas sobre qualificação profissional da indústria e dos profissionais do CRF-MS.

"A partir de agora vamos alinhar as demandas junto com a indústria e a prefeitura de Terenos para atender as expectativas de qualificação profissional”, disse.

A presidente do CRF-MS, Daniely Proença, disse que a indústria representa um marco para o Estado e abre novas possibilidades para o exercício profissional do farmacêutico no setor industrial.

Laboratórios IFA

No ano passado o governador Eduardo Riedel e o secretário Verruck estiveram visitaram as instalações da indústria na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra.

Em agosto, a licença de instalação da unidade industrial no município de Terenos foi concedida.

"É um empreendimento pioneiro no Estado. Nós não tínhamos, até então, uma indústria farmacêutica e a IFA está se instalando no município de Terenos. Esse é um empreendimento que já passou pelo CECA (Conselho Estadual de Controle Ambiental) e está totalmente regular do ponto de vista ambiental.

Também na época, o governador Eduardo Riedel destacou o pioneirismo da empresa, estreando este tipo de negócios em Mato Grosso do Sul.