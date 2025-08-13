Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

loterias

Resultado da Loteria Federal 5991-9 de hoje, quarta-feira (13/08)

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

da redação

da redação

13/08/2025 - 18h07
A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5991-9 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira (13) no Espaço da Sorte, em são Paulo.

Confira o resultado do concurso 5991-9: 

  • 1º Bilhete| 033582
  • 2º Bilhete| 086141
  • 3º Bilhete| 037449
  • 4º Bilhete| 057026
  • 5º Bilhete| 087136

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

abertura de mercado

Após tarifaço de Trump, governo negocia exportar tilápia de MS para Singapura

Em missão na Ásia, Riedel destacou que a empresas de MS enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe após a taxação e abertura do mercado singapurense é "solução imediata"

13/08/2025 17h30

Riedel disse que empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção de tilápia

Riedel disse que empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção de tilápia Foto: Arquivo

Em missão pelo continente asiático, o governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu, nesta quarta-feira (13), com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, onde o grupo revelou interesse em importar tilápia produzida em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a Singapura é um dos principais destinos da carne brasileira e agora também manifestaram o interesse na tilápia sul-mato-grossense, no momento em que os Estados Unidos decidiram sobretaxar o produto.

Conforme o governo do Estado, no cenário atual, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe.

Segundo o governador Eduardo Riedel, a abertura do mercado singapurense pode ser uma solução imediata.

"Na reunião com os importadores de proteína animal, foi uma surpresa muito grande a avidez deles com a nossa tilápia, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Nessa altura do campeonato onde os Estados Unidos impõem e mantêm 50% de tarifa sobre a tilápia, duas empresas de Mato Grosso do Sul tendo dificuldade de colocar esse produto no mercado, achamos aqui o mercado", disse o governador.

Riedel destacou ainda que, após a manifestação do interesse, já entrou em contato com empresários para inicar a negociação.

"Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto", afirmou.

Ainda conforme o governador, 60% da proteína animal importada por Singapura é de origem brasileira, principalmente frango, suínos e bovinos.

Ele destaca que o país asiático vem se consolidando como parceiro estratégico e tende a ampliar as compras do Brasil. “É um grande importador e está ampliando cada vez mais", disse.

A Missão Internacional à Ásia, composta por autoridades e representantes comerciais sul-mato-grossenses, começou em 4 de agosto, com passagens por Índia e Japão.

Agora, Singapura é a última parada da agenda, que prevê novos encontros com empresários e autoridades locais até quinta-feira (14).

 

IBGE

Na contramão do país, Mato Grosso do Sul registra alta nas vendas do comércio varejista

Estado foi um dos poucos destaques positivos no cenário nacional, com crescimento de 1,2% em julho

13/08/2025 15h44

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na contramão de grande parte do país, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 1,2% no volume de vendas do comércio varejista ampliado em junho de 2025, em comparação com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (13). O resultado coloca o Estado entre os destaques positivos do País, ao lado de Goiás (2,1%) e Espírito Santo (1,3%), enquanto a maioria das unidades da Federação registrou retração no período.

O comércio varejista ampliado engloba, além das atividades tradicionais do varejo, setores como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. No cenário nacional, 20 das 27 unidades da Federação apresentaram queda no setor, com destaque negativo para São Paulo (-4,3%), Distrito Federal (-3,0%) e Mato Grosso (-2,7%).

No recorte do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos adicionais do ampliado) Mato Grosso do Sul teve variação positiva de 0,1% em junho frente a maio, na série com ajuste sazonal. Já na comparação com junho de 2024, o resultado foi negativo em 0,9%, e o acumulado do ano registra queda de 0,3%. No acumulado de 12 meses, a variação é positiva em 0,8%.

Cabe destacar que a Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o desempenho do comércio formal, com empresas de 20 ou mais empregados, medindo a receita bruta de revenda. 

