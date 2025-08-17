Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5992-0 de ontem, sábado (16/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

17/08/2025 - 08h11
A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5990-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (09) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Pedra Azul/MG
  2. São Bernardo do Campo/SP
  3. Adamantina/SP
  4. Itu/SP
  5. Natal/RN

Confira o resultado do concurso 5992-0: 

  • 1º Bilhete| 044771
  • 2º Bilhete| 074044
  • 3º Bilhete| 023933
  • 4º Bilhete| 076788
  • 5º Bilhete| 033946

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/08/2025 07h49

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6801 da Quina na noite desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 7.976,41 cada); 
  • 3 acertos - 2.977 apostas ganhadoras, (R$ 107,17 cada); 
  • 2 acertos - 74.223 apostas ganhadoras, (R$ 4,29 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6802 são:

  • 76 - 75 - 05 - 10 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6803

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6803. O valor da premiação está estimado em R$2,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 277, sábado (16/08): veja o rateio

A +Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/08/2025 07h42

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 277 da + Milionária na noite deste sábado, 16 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 142 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 143 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 270.307,36 cada);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 12.013,66 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 98 apostas ganhadoras, (R$ 1.838,83 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1594 apostas ganhadoras, (R$ 161,50 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos -  2106 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 20075 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada);
  •  acertos + 1 trevo - 161434 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Apenas uma aposta em Mato Grosso do Sul, de uma lotérica em Bodoquena, conseguiu anotar o resultado de 5 acertos + 1 ou nenhum trevo, levando R$ 12 mil.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 277 são:

  • 43 - 35 - 42 - 10 - 07 - 47
    Trevos sorteados:  05 - 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 278

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

