Resultado da Loteria Federal 5999-4 de ontem, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2858 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores;

5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 7.758,55 cada);

4 acertos - 1.405 apostas ganhadoras (R$ 107,28 cada);

3 acertos - 26.379 apostas ganhadoras (R$ 2,85 cada).

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores;

5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$ 9.892,15 cada);

4 acertos - 1.173 apostas ganhadoras (R$ 128,50 cada);

3 acertos - 21.559 apostas ganhadoras (R$ 3,49 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2858 são:

Primeiro sorteio

07 - 10 - 38 - 08 - 29 - 12

Segundo sorteio

30 - 38 - 31 - 24 - 21 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2859

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2859. O valor da premiação está estimado em R$ 8,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

