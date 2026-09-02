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Resultado da Loteria Federal 6097-6 de hoje, quarta-feira (02/09)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

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02/09/2026 - 19h21
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6097-6 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6097-6:

5º prêmio: 57347  

4º prêmio: 02173

3º prêmio: 71189 

2º prêmio: 24230

1º prêmio: 30921

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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nova safra

Às vésperas do início da nova safra, soja chega a R$ 150 em MS

Esta é a melhor cotação dos últimos 40 meses e contratos para o próximo ano também já estão sendo fechados por R$ 140,00

02/09/2026 12h32

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Aumento nas exportações reduziu a oferta no mercado interno e por conta disso o preço subiu em torno de 30% nos últimos dois meses

Aumento nas exportações reduziu a oferta no mercado interno e por conta disso o preço subiu em torno de 30% nos últimos dois meses

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Às vésperas do início do plantio da nova safra, o que é permitido a partir do dia 16 de setembro, o preço da soja atingiu nesta semana e melhor cotação desde abril de 2023, chegando a R$ 150,00 a saca no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, na região central, negócios chegaram a ser fechados por R$ 147,00.

A explicação para esta melhora da ordem de 30% nos preços ao longo dos últimos dois meses é a escassez do grão para consumo no mercado interno, segundo o corretor Carlos Ronaldo Dávalo, da Granos Corretora. No começo de julho, a saca estava sendo vendida por R$ 115,00.

Mas são poucos os produtores que estão aproveitando esta alta nos preços. Das 16,8 milhões de toneladas colhidas na última safra em Mato Grosso do Sul, somente 14% ainda estão disponíveis, segundo estimativa do corretor. Isso significa em torno de 40 milhões de sacas ainda disponíveis para venda, mas a maior parte disso nas mãos de intermediários.

E não é só o chamado preço spot (preço atual) que está trazendo ânimo ao setor. Nesta semana,, contratos para entrega da soja em fevereiro do próximo ano foram fechados por R$ 134,00 a saca, segundo Carlos Ronaldo Dávalo.

Na cotação para maio o valor é ainda maior, o bushel está sendo cotado a 13,30 dólares na bolsa de Chicago”, explica. Isso equivale a cerca de R$ 140,00 a saca. Há cerca de dois meses, o bushel (27,2155 kg) estava na casa dos US$ 12,20.

De acordo com o corretor, as condições climáticas nos Estados Unidos nos últimos dois meses e o cenário geopolítico mundial foram os responsáveis pela reação dos preços no mercado mundial no que se refere ao mercado futuro.

Por enquanto, explica ele, as possíveis quedas na produção em decorrência do El Niño não têm influenciado os preços. As consequências do fenômeno climático que têm colocado o mundo inteiro em alerta devem ser menores do que aquilo que foi previso há alguns meses, afirma Dávalo.

Isso não significa, porém, que as cotações não possam melhorar no começo do próximo ano, quando ocorrer a colheita da soja que começa  ser plantada a partir do final de setembro. “A cotação mundial do trigo está em forte alta e por isso muito produtor mundo afora vai plantar trigo e deixar de plantar soja. Isso tende a provocar alta no preço para os produtores daqui no ano que vem”, acredita o corretor.

Além disso, o relatório mais recente das autoridades norte-americandas de acompanhamento de safras mostrou uma nova deterioração da safra nos EUA. O percentual das lavouras de soja classificadas entre boas e excelentes caiu para 58%, contra 60% na semana anterior. A piora reforça as preocupações do mercado com o potencial produtivo da safra dos EUA.  E, quem sai ganhando com este pessimismo é o produtor brasileiro.

Histórico

Em fevereiro de 2022, o preço da soja chegou a R$ 206,00, na melhor cotação da história. Mas, exatos dois anos depois, em fevereiro de 2024, a cotação em Mato Grosso do Sul chegou ficar abaixo de R$ 100,00. Depois disso, a cotação média ficou na casa dos R$ 120,00. 

Aumento nas exportações reduziu a oferta no mercado interno e por conta disso o preço subiu em torno de 30% nos últimos dois mesesINFORMAÇÕES GRANOS CORRETORA

 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1287, terça-feira (01/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

02/09/2026 08h24

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1287 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 1 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 2.975.271,85)
  • 6 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 1.899,49)
  • 5 acertos - 3.001 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 36.921 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Novembro - 99.263 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1287 são:

  • 03 - 26 - 27 - 18 - 16 - 29 - 06
  • Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1288

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1288. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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