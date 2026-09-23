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Usinas de MS exploram só 6,5% do biometano

Vinhaça da cana poderia gerar 126 milhões de m³ por safra, mas 64,5% desse potencial ainda não tem projeto

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

23/09/2026 - 08h15
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Mato Grosso do Sul aproveita apenas 6,5% do potencial de produção de biometano das usinas sucroenergéticas instaladas no Estado. A vinhaça, resíduo da fabricação de etanol, poderia gerar 126 milhões de metros cúbicos por safra, equivalentes a 345 mil m³ por dia, mas somente 8,16 milhões de m³ por ano são atualmente aproveitados.

O levantamento foi apresentado pelo presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos (Abren), Yuri Schmitke, durante a 8ª edição do Bio Energy Summit, em Campo Grande. Segundo os dados, 81,29 milhões de m³ anuais, ou 64,5% do potencial das usinas já instaladas, ainda não têm projeto associado.

O estudo considera 20 usinas sucroenergéticas do Estado e os cerca de 800 mil hectares de cana distribuídos por 42 municípios. Para Schmitke, a vantagem de Mato Grosso do Sul está na característica do resíduo, que já é coletado e concentrado dentro das unidades industriais.

“A vinhaça já está coletada, canalizada e concentrada dentro da usina. É o substrato de menor custo logístico do País e, em Mato Grosso do Sul, o menos explorado”, afirmou.

O Estado ocupa a sexta posição nacional em número de plantas de biogás, com 107 unidades, mas não está entre os 10 maiores produtores em volume. A produção chega a 0,26 milhão de metro cúbico normal (Nm³) por dia, com média de 2,4 mil Nm³/dia por planta, um terço da média brasileira, de 7,5 mil Nm³/dia.

Outra característica é a origem da matéria-prima. Agropecuária e indústria respondem por 96% do biogás produzido em MS, enquanto, no País, 64% do volume tem origem em resíduos sólidos urbanos e esgoto.

POTENCIAL

O desafio está menos na oferta de resíduos e mais na criação de projetos com escala o suficiente para atrair investimentos. O Estado teve R$ 77,9 bilhões em valor bruto da produção agropecuária em 2025, além de registrar 52 milhões de toneladas de cana moída na safra 2025/2026 e 5 bilhões de litros de etanol.

A estrutura inclui ainda 18,8 milhões de cabeças de gado, cerca de 300 granjas de suínos, 78,2 milhões de frangos abatidos entre janeiro e maio deste ano e aproximadamente 50 indústrias de fécula de mandioca.

A diversidade de cadeias permite, segundo Schmitke, reunir diferentes resíduos em projetos de maior porte.
“O caminho para a evolução de Mato Grosso do Sul nesse setor não virá de mais biodigestores pequenos. Virá de projetos de grande porte, mesmo que sejam poucos, ancorados na agroindústria, com agregação de substratos entre usinas vizinhas”.

Três unidades já produzem biometano em MS. A SF Agropecuária, em Brasilândia, tem capacidade de 4,38 milhões de Nm³ por ano; a Adecoagro, em Ivinhema, de 2,40 milhões; e a JBS, em Campo Grande, de 1,38 milhão. Dois novos projetos devem elevar a capacidade para 44,71 milhões de m³ anuais, 5,5 vezes o volume atual.

A Atvos prevê uma unidade em Nova Alvorada do Sul, com capacidade de 28 milhões de m³ por ano e investimento de R$ 350 milhões. 

Já a Adecoagro prepara uma ampliação em Ivinhema, com capacidade de 8,55 milhões de m³ anuais e aporte de R$ 225 milhões. O projeto deve elevar de 5% para 20% o aproveitamento da vinhaça na unidade.

MILHO

A expansão do etanol de milho é outra aposta para aumentar a escala dos projetos. MS é o segundo maior produtor nacional de etanol de milho e, na safra 2025/2026, 44% do etanol estadual veio dessa matéria-prima, contra 25% no ciclo 2023/2024.

Com as expansões anunciadas, serão cinco unidades em operação. A principal vantagem é ampliar a disponibilidade de resíduos ao longo do ano. Enquanto a vinhaça da cana se concentra em cerca de nove meses de safra, os efluentes da produção de milho permitem operação durante os 12 meses.

“A integração cana e do milho transforma o biodigestor de ativo sazonal em ativo de base. Isso muda a curva de receita, o dimensionamento do projeto e, principalmente, a percepção de risco de quem financia”, explicou Schmitke.

A Atvos anunciou R$ 2,36 bilhões em investimentos em MS, incluindo duas plantas de etanol de milho, em Nova Alvorada do Sul e Costa Rica.

Para a Abren, é necessário facilitar o acesso dos produtores à rede de gás. Schmitke cita como referência a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Verde (Tusd-verde) criada em São Paulo, modelo tarifário que reduz barreiras para a conexão de projetos.

A entidade propõe transformar o Estadiem um polo agroindustrial de biometano, com integração de resíduos entre usinas próximas, acesso à rede e contratos de longo prazo.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2445, terça-feira (22/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2026 08h07

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2445 da Timemania na noite desta terça-feira, 22 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 22.088,55)
  • 5 acertos - 136 apostas ganhadoras (R$ 1.856,18)
  • 4 acertos - 2.678 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 26.374 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • VOLTA REDONDA /RJ - 6.325 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2445 são:

  • 57 - 76 - 40 - 62 - 18 - 46 - 07
  • Time do Coração: 79 - Volta Redonda (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2450

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 24 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2450. O valor da premiação está estimado em R$ 16 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7124, terça-feira (22/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2026 08h06

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7124 da Quina na noite desta terça-feira, 22 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 28 apostas ganhadoras (R$ 9.752,00)
  • 3 acertos - 2.441 apostas ganhadoras (R$ 106,53)
  • 2 acertos - 58.479 apostas ganhadoras (R$ 4,44)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7124 são:

  • 22 - 35 - 23 - 54 - 62

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7125

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7125. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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