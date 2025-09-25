Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

Da redação

Da redação

25/09/2025 - 08h53
A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06001-1 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira (17) de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. São Paulo (SP) - R$ 500.000,00
  2. Cambuí (MG) - R$ 35.000,00
  3. São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  4. Campo Grande (MS) - R$ 25.000,00
  5. Rio de Janeiro (RJ) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06001-1:

  • 1º Bilhete| 83401
  • 2º Bilhete| 61004
  • 3º Bilhete| 24172
  • 4º Bilhete| 13955
  • 5º Bilhete| 09417

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2827, quarta-feira (24/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/09/2025 08h35

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2827 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 31.875,42 cada); 
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 2.747,88 cada); 
  • 17 acertos - 562 apostas ganhadoras, (R$ 283,58 cada); 
  • 16 acertos - 3389 apostas ganhadoras, (R$ 47,02 cada); 
  • 15 acertos - 14926 apostas ganhadoras, (R$ 10,67 cada).

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2827 são:

  • 66 - 27 - 64 - 71 - 10 - 43 - 19 - 24 - 18 - 17 - 57 - 94 - 11 - 95 - 85 - 93 - 42 - 58 - 31 - 37

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2828

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2828. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

RISCO COMERCIAL

MS tem mercado de R$ 1 bilhão com alta exposição ao tarifaço dos EUA

Ferro, carne salgada, couro e sebo bovino são os produtos com alta concentração de vendas ao mercado norte-americano

25/09/2025 08h30

A carne bovina é um dos produtos expostos ao tarifaço Foto: Gerson Oliveira

A carne bovina é um dos produtos expostos ao tarifaço Foto: Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul tem um mercado de R$ 1,05 bilhão exposto a tarifas já aplicadas ou ainda sob ameaça de taxação pelos Estados Unidos, indica estudo feito pela Agência de Promoção das Exportações (Apex Brasil), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A agência de promoção dos produtos brasileiros no mercado externo identificou que seis produtos de Mato Grosso do Sul estão excessivamente expostos ao mercado norte-americano. Ao todo, são US$ 198,5 milhões (aproximadamente R$ 1,05 bilhão, na cotação de ontem) comercializados em 2024.

Também no ano passado, Mato Grosso do Sul exportou US$ 669,6 milhões (R$ 3,5 bilhões). Porém, há em mais da metade da lista produtos que podem conquistar mercados alternativos. Os produtos sul-mato-grossenses mais expostos a tarifas já aplicadas ou a eventuais novas tarifas dos Estados Unidos são o ferro fundido, sebo bovino, couro, carne bovina salgada (em salmoura ou defumada), gorduras e óleos animais e ovos (in natura ou em pó).

A venda de ferro fundido para outros países, em 2024, resultou em receita de US$ 132 milhões, e US$ 123 milhões vieram das vendas para os EUA.

No caso do sebo bovino e da carne salgada, a exposição é total. Praticamente a totalidade da exportação desses dois produtos sul-mato-grossenses tem como destino os Estados Unidos. O sebo bovino é muito utilizado nas indústrias de cosméticos e química. Já as carnes salgadas servem de matéria-prima para produtos processados na indústria alimentícia.

Foram exportados para os EUA nada menos que US$ 46,1 milhões em sebo bovino e US$ 9,8 milhões em carnes salgadas. As gorduras animais também estão 100% expostas ao mercado norte-americano, e o total comercializado em 2024 foi de US$ 4,9 milhões.

Dos US$ 20,9 milhões de couro bovino exportados por Mato Grosso do Sul, US$ 10,3 milhões tiveram como destino os Estados Unidos. Dos US$ 3,9 milhões que os exportadores de ovos de MS faturaram, US$ 3,5 milhões foram com vendas para o mercado norte-americano.

A carne bovina é um dos produtos expostos ao tarifaço

No caso específico do ferro fundido, o tarifaço ainda não foi aplicado. O setor paga, atualmente, apenas a tarifa de 10%, imposta em abril pelo governo norte-americano. Na segunda rodada do tarifaço, em agosto, o setor escapou da tarifa adicional de 40%, aplicada pela gestão de Donald Trump, mas ainda está sujeito a regramentos específicos, que podem resultar em tarifas adicionais em um regime de cotas imposto pelo governo dos EUA.

No caso da carne bovina e seus derivados, o tarifaço de 50% está vigente, mas o setor está encontrando alternativas. O México é um dos destinos, além da China (maior parceiro de Mato Grosso do Sul e também do Brasil), que absorve parte do que os EUA deixaram de comprar.

Há sugestão da Apex para que os produtos 100% expostos ao mercado norte-americano sejam vendidos a outros mercados em potencial, como Canadá, Sérvia e Malásia no caso do sebo bovino; Bélgica, Chile e México, no caso das gorduras animais; e China, Polônia e Alemanha, no caso do couro. A carne salgada pode ser vendida para França, Suíça e Eslovênia.

Exportações

Apesar das mudanças no mercado global, as exportações de Mato Grosso do Sul para todo o mundo continuam com bom desempenho este ano. O Estado já exportou US$ 7,3 bilhões e importou bem menos: US$ 1,7 bilhão, conquistando um saldo de US$ 5,6 bilhões na balança comercial.

A China é o destino de 46,8% das exportações de MS, e comprou, entre janeiro e agosto deste ano, US$ 3,4 bilhões em produtos do Estado. Apesar do tarifaço, os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, com um volume de US$ 396,5 milhões comercializados entre janeiro e agosto e uma participação de 5,4% nas exportações. Em 2024, porém, os EUA tiveram participação de 6,7% do total exportado. Itália (3,9% de participação), Argentina (3,5%) e Holanda (3,4%) aparecem na sequência.

A celulose puxa as exportações do Estado, sendo responsável por 30% (US$ 2,2 bilhões) das vendas, seguida pela soja, que representa 27,3% (US$ 2 bilhões). A carne bovina é o terceiro produto da lista, responsável por 15,1% das vendas externas de MS (US$ 1,1 bilhão).

