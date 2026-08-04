Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3753, terça-feira (04/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

Da Redação

Da Redação

04/08/2026 - 20h08
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3753 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 4 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3753 são:

  •  01 - 17 - 25 - 14 - 02 - 06 - 22 - 24 - 15 - 04 - 16 - 21 - 09 - 19 - 08 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3754

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3754. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

Economia

Campo Grande registra crescimento de 44% no número de empresas em cinco anos

Boletim Econômico aponta que a Capital chegou a 149.147 empresas ativas; pequenos negócios representam 94,5% dos CNPJs

04/08/2026 17h15

Compartilhar

Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Campo Grande alcançou a marca de 149.147 empresas ativas em julho deste ano, um crescimento de 44,62% em relação a março de 2020, quando a Capital contabilizou pouco mais de 103 mil estabelecimentos. O avanço acompanha um cenário de fortalecimento do empreendedorismo, maior formalização de negócios e diversificação da economia local, segundo dados da 56ª edição do Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

Os números mostram que o município ampliou sua base empresarial mesmo em um cenário nacional de juros elevados e crescimento moderado do panorama econômico. De acordo com o boletim, a recuperação do número de empresas registrada em julho também desfaz a queda observada no mês anterior, atribuída apenas à atualização cadastral promovida pela Receita Federal, e não ao fechamento efetivo de negócios.

Atualmente, a capital concentra 41,4% de todas as empresas ativas do Estado, reforçando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. 

Um dos fatores apontados para esse desempenho é a Lei de Liberdade Econômica Municipal (Lei Complementar nº 528/2024), que dispensou a exigência de alvará para 654 atividades classificadas como de baixo risco, reduzindo etapas burocráticas para abertura de empresas e estimulando a formalização de novos empreendimentos.

Serviços lideram

Os dados reforçam a expansão do empreendedorismo, retratando o perfil econômico de Campo Grande, cada vez mais concentrado no setor de serviços. Das 149 mil empresas ativas, 87.326 pertencem ao segmento de serviços, que representa 58,5% da base empresarial do município. O comércio aparece em seguida, com 36.970 empresas (24,8%), seguido pela construção civil (12.741), indústria (10.838) e agropecuária (1.245).

Esse protagonismo também aparece em outros indicadores do boletim. O setor de serviços responde por 82,4% do Valor Adicionado Bruto (VAB) da economia municipal e apresentou desempenho superior ao nacional. Nos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 4,3% no volume de serviços, enquanto a média brasileira ficou em 2,6%.

O aquecimento da atividade também refletiu na arrecadação municipal. Apenas no primeiro semestre deste ano, o Imposto Sobre Serviços (ISSQN) somou R$ 372,6 milhões, crescimento real de 4,5% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo a Semades, o resultado está diretamente relacionado ao aumento da atividade econômica e ao ambiente de negócios mais favorável criado pela simplificação das regras para abertura de empresas.

Pequenos negócios

O levantamento mostra que o crescimento empresarial da Capital é sustentado principalmente pelos pequenos negócios.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) somam 80.078 registros, enquanto as microempresas chegam a 47.570 e as empresas de pequeno porte, a 13.373. Juntas, essas três categorias representam 94,55% de todos os CNPJs ativos em Campo Grande.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, a redução da burocracia tem sido decisiva para esse resultado. "A Lei de Liberdade Econômica representa um importante avanço para quem deseja empreender em Campo Grande. Ao facilitar a abertura de empresas e reduzir a burocracia para atividades de baixo risco, criamos condições para que mais pessoas possam investir, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Os resultados apresentados pelo boletim demonstram que estamos construindo um ambiente cada vez mais competitivo e favorável aos negócios", afirmou.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 881, segunda-feira (03/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

04/08/2026 08h29

Compartilhar
Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 881 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 72 apostas ganhadoras, (R$ 906,52)
  • 4 acertos - 1.062 apostas ganhadoras, (R$ 61,45)
  • 3 acertos - 9.266 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 881 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 0
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 882

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 882. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3752, segunda-feira (03/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3752, segunda-feira (03/08)

3

Campo Grande passa a ter três novos locais monitorados por câmeras de segurança
vigilância

/ 1 dia

Campo Grande passa a ter três novos locais monitorados por câmeras de segurança

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2958, segunda-feira (03/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2958, segunda-feira (03/08)

5

Campo Grande deve receber unidade de mega academia
Bem-Estar

/ 1 dia

Campo Grande deve receber unidade de mega academia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 4 dias

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 24/07/2026

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS