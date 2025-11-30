Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

30/11/2025 - 07h11
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3550 da Lotofácil na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões. 

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 2.316.352,30
  • 14 acertos - 502 apostas ganhadoras, R$ 2.025,19
  • 13 acertos - 16458 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 189390 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 976799 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3550 são:

  • 22, 18, 04, 08, 16, 01, 07, 24, 20, 06, 15, 19, 23, 12, 13

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3551

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1° de dezembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3551. O valor da premiação está estimado em R$ 1.800.000.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1146, sábado (29/11); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h28

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1146 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 603.177,20
  • 6 acertos - 41 apostas ganhadoras, R$ 2.538,12
  • 5 acertos - 1.535 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 18.692 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Maio - 55.239 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1146 são:

  • 06, 18, 08, 04, 02, 31, 29
  • Mês da sorte: 05 (MAIO)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1147

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1147. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 307, sábado (29/11); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h24

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 307 da + Milionária na noite desta sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, R$ 18.677,55; 
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, R$ 1.569,54;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 709 apostas ganhadoras, R$ 112,90;
  • 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 7063 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6294 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 52435 apostas ganhadoras, R$ 6,00. 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 307 são:

  •   28, 10, 14, 01, 31, 13
  • Trevos sorteados: 01 E 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 308

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 308. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

