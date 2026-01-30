Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

30/01/2026 - 08h54
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3600 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67 cada); 
  • 14 acertos - 597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31 cada); 
  • 13 acertos - 19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada); 
  • 12 acertos - 245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada);
  • 11 acertos - 1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada).  

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3600 são:

  • 12 - 25 - 11 - 08 - 06 - 07 - 16 - 03 - 04 - 09 - 05 - 20 - 22 - 17 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube. 

Próximo sorteio: Lotofácil 3601

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de Janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3601. O valor da premiação está estimado em R$1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/01/2026 08h49

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6940 da Quina na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$13,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 13.659.960,32);
  • 4 acertos - 94 apostas ganhadoras, (R$ 5.622,15 cada);
  • 3 acertos - 4.420 apostas ganhadoras, (R$ 113,87 cada); 
  • 2 acertos - 100.699 apostas ganhadoras, (R$ 4,99 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6940 são:

  • 66 - 24 - 53 - 77 - 73

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6941

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6941. O valor da premiação está estimado em R$600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2349, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/01/2026 08h44

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2349 da Timemania na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 21.263,18 cada);
  • 5 acertos - 85 apostas ganhadoras, (R$ 1.429,45 cada);
  • 4 acertos - 1.600 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 15.500 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

  • GOIAS /GO
  • 6.362 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2349 são:

  • 15 - 10 - 52 - 42 - 79 - 26 - 01
  • Time do Coração:  Goiás (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2350

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2350. O valor da premiação está estimado em R$4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

