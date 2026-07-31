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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3749, quinta-feira (30/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

Da Redação

Da Redação

31/07/2026 - 08h05
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3749 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.290.821,15)
  • 14 acertos - 334 apostas ganhadoras (R$ 1.157,63)
  • 13 acertos - 10011 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 107424 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 514915 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3749 são:

  •   08 - 24 - 21 - 02 - 07 - 01 - 19 - 11 - 14 - 25 - 23 - 12 - 17 - 09 - 03 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3750

O próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 02 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 3750. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3038, quinta-feira (30/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/07/2026 08h04

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3038 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 85 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 41 apostas ganhadoras (R$ 64.733,96)
  • 4 acertos - 2.549 apostas ganhadoras (R$ 1.716,31)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3038 são:

  •    38 - 50 - 35 - 39 - 30 - 46 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3040

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 2 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 3040. O valor da premiação está estimado em R$ 100 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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CONTROLE DE GASTOS

"Seguir melhorando o fiscal vai ajudar na redução da taxa de juros", diz Durigan

Ministro da Fazenda afirma que reforço das contas públicas é condição para reduzir o custo do crédito, defende avanço da reforma tributária e diz que Mato Grosso do Sul tem papel estratégico para atrair investimentos

31/07/2026 07h40

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Ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante agenda na Capital

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante agenda na Capital Gerson Oliveira / Correio do Estado

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“Seguir melhorando o fiscal vai ajudar na redução da taxa de juros”. A declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sintetizou o principal recado transmitido ao setor produtivo durante agenda realizada ontem na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), em Campo Grande.

Em meio às discussões do governo federal para reforçar o arcabouço fiscal e conter o avanço da dívida pública, o ministro afirmou que a continuidade do ajuste das contas públicas é o caminho para reduzir o custo do crédito, estimular investimentos e fortalecer a economia.

A declaração do ministro ocorre em um momento em que a equipe econômica busca sinalizar ao mercado compromisso com a consolidação fiscal.

Nos bastidores, o Ministério da Fazenda discute medidas para tornar mais rígidas as regras do arcabouço fiscal, reduzindo o crescimento das despesas obrigatórias e ampliando o espaço para investimentos públicos.

Embora não tenha detalhado as propostas em estudo, Durigan deixou claro que o governo pretende manter a trajetória de fortalecimento das contas públicas.

“Se a gente seguir melhorando o fiscal na linha do que a gente fez nesses anos, nós fizemos um ajuste de dois pontos porcentuais do PIB [Produto Interno Bruto], vai ajudar na redução da taxa de juros, que vai ajudar na redução da dívida pública”.

Ainda segundo o ministro, a elevada taxa de juros hoje afeta praticamente todos os setores da economia e se tornou uma das principais preocupações do governo.

“Eu tenho ouvido muito e concordo que um dos passos seguintes é lidar com a taxa de juros altos do País. Eu ouço isso dos industriais, dos agricultores, das famílias, dos trabalhadores e até do Tesouro Nacional, que também enfrenta dificuldades para administrar a dívida. Nós temos que encarar esse problema dentro das competências do governo e do Banco Central”.

Durigan ressaltou que responsabilidade fiscal e crescimento econômico não são objetivos opostos.

“Nós temos que ter um Estado forte, eficiente, com controle de gasto, mas também uma iniciativa privada forte. Não há essa dicotomia entre uma coisa e outra, como também não existe entre responsabilidade fiscal e desenvolvimento”, disse.

“Desde 2024, o deficit primário do governo não é a causa do aumento da dívida pública. Se existem outras causas, nós temos que enfrentá-las. O importante é seguir melhorando o fiscal para mudar essa trajetória nos próximos anos”.

REFORMA

Além da política fiscal, Durigan voltou a defender a regulamentação da reforma tributária como um dos principais instrumentos para elevar a competitividade da economia brasileira. Segundo o titular da Fazenda, o atual sistema de impostos é reconhecido como excessivamente complexo e burocrático.

“Não podemos ter medo do futuro. Todos reconhecem que a tributação no Brasil é ruim, caótica e difícil. Nós temos que avançar para um modelo melhor para todo mundo”.

O ministro afirmou ainda que o governo continuará dialogando com empresários durante a implementação da reforma e destacou que o momento exige proximidade entre o poder público e o setor produtivo, principalmente diante das incertezas do cenário internacional.

“É muito importante, nesse momento de desafios externos, que a gente tenha proximidade com os empresários para entender o que está acontecendo e manter o foco no aumento do investimento, na melhoria da economia e na manutenção do emprego”, afirmou Durigan.

ESTRATÉGICO

Durante o encontro, ele também classificou MS como um dos estados mais estratégicos para o desenvolvimento do País.

A localização geográfica e os investimentos em infraestrutura colocam o Estado, segundo ele, em posição privilegiada para ampliar sua participação nas cadeias produtivas da América do Sul.

“O Mato Grosso do Sul cumpre um papel estratégico para o Brasil. Está próximo do mercado consumidor do Sudeste, da força do agro e passa a assumir uma importância regional na América Latina. Isso permitirá atrair investimentos e adensar cadeias produtivas”.

O ministro também destacou o refinanciamento de R$ 7,7 bilhões da dívida estadual com a União. Segundo ele, a renegociação amplia a capacidade fiscal do Estado para investir em infraestrutura, segurança pública e qualificação profissional.

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