Economia

Loteria

Resultado da Lotomania, concurso 2869, de quinta-feira (31/12); veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

01/01/2026 - 15h21
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2869 da Lotomania na manhã desta quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$8,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 61.365,17
  • 18 acertos - 91 apostas ganhadoras, R$ 2.107,32
  • 17 acertos - 719 apostas ganhadoras, R$ 266,71
  • 16 acertos - 4442 apostas ganhadoras, R$ 43,17
  • 15 acertos - 18824 apostas ganhadoras, R$ 10,18
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2869 são:

  • 11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 77 - 01 - 95 - 93

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2870

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 2 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Confira o resultado da Mega da Virada

O(a) vencedor(a) levará para casa o prêmio de R$ 1 bilhão

01/01/2026 10h00

Mega da virada

Mega da virada

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à famosa "Mega da Virada", marcado para quarta-feira (31) e realizado hoje (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 22h (de Brasília).

Neste ano, a Mega da Virada tem o maior prêmio da história, de R$1.091.354.286,52.

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação, a premiação aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Os números da Mega da Virada são:

  • 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Não acumula!

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte esses também, o prêmio será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro e encerradas às 18h (de Brasília) desta terça-feira (31).

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Super Sete, concurso 792, de quarta-feira (31/12)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/01/2026 09h34

Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 792 da Super Sete de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 nesta quinta (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 792 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 7
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 3 
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 793

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 2 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 793. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

