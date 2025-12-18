Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2863, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

18/12/2025 - 08h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2863 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 69.330,91)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 2.166,59)
  • 17 acertos - 462 apostas ganhadoras, (R$ 281,37)
  • 16 acertos - 2868 apostas ganhadoras, (R$ 45,32)
  • 15 acertos - 11539 apostas ganhadoras, (R$ 11,26)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2863 são:

  • 96 - 93 - 81 -78 - 47 - 85 - 89 - 60 - 71 - 28 - 29 - 87 - 30 - 32 - 37 - 61 - 72 - 82 - 18 - 88

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2864

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2864. O valor da premiação está estimado em R$ 4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2900, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/12/2025 08h30

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2900 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 20 apostas ganhadoras, (R$ 3.077,13)
  • 4 acertos - 722 apostas ganhadoras, (R$ 97,41)
  • 3 acertos - 12.672 apostas ganhadoras, (R$ 2,77)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 11.077,68)
  • 4 acertos - 543 apostas ganhadoras, (R$ 129,52)
  • 3 acertos - 10.722 apostas ganhadoras, (R$ 3,27)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2900 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 24 - 08 - 33 - 21 - 12

Segundo sorteio

  • 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2901

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2901. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 312, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/12/2025 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 312 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 152.536,79)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 14 apostas ganhadoras, (R$ 4.842,44)
  • 4 acertos + 2 trevos - 45 apostas ganhadoras, (R$ 1.614,14)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 747 apostas ganhadoras, (R$ 97,23)
  • 3 acertos + 2 trevos - 915 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 7124 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6554 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 52156 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 312 são:

  • 48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33  
  • Trevos sorteados: 1 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 313

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 313. O valor da premiação está estimado em R$ 13,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alta renda adota novas estratégias para evitar IR de 10% em 2026
IMPOSTOS

/ 2 dias

Alta renda adota novas estratégias para evitar IR de 10% em 2026

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2952, terça-feira (16/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2952, terça-feira (16/12): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3565, quarta-feira (17/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3565, quarta-feira (17/12)

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2332, terça-feira (16/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2332, terça-feira (16/12)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3564, terça-feira (16/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3564, terça-feira (16/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos