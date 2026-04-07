Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2908, segunda-feira (06/04): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2908 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 6 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 36.472,15)

13 apostas ganhadoras, (R$ 36.472,15) 18 acertos - 157 apostas ganhadoras, (R$ 1.887,49)

157 apostas ganhadoras, (R$ 1.887,49) 17 acertos - 1214 apostas ganhadoras, (R$ 244,09)

1214 apostas ganhadoras, (R$ 244,09) 16 acertos - 7440 apostas ganhadoras, (R$ 39,83)

7440 apostas ganhadoras, (R$ 39,83) 15 acertos - 33697 apostas ganhadoras, (R$ 8,79)

33697 apostas ganhadoras, (R$ 8,79) 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 237.068,99)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2908 são:

96 - 14 - 11 - 77 - 38 - 00 - 97 - 20 - 72 - 43 - 94 - 22 - 32 - 93 - 58 - 05 - 26 - 15 - 46 - 53

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2909

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2909. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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