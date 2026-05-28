Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2929, quarta-feira (27/05): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2929 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 78.515,85)

2 apostas ganhadoras, (R$ 78.515,85) 18 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 2.974,09)

33 apostas ganhadoras, (R$ 2.974,09) 17 acertos - 369 apostas ganhadoras, (R$ 265,97)

369 apostas ganhadoras, (R$ 265,97) 16 acertos - 2567 apostas ganhadoras, (R$ 38,23)

2567 apostas ganhadoras, (R$ 38,23) 15 acertos - 8823 apostas ganhadoras, (R$ 11,12)

8823 apostas ganhadoras, (R$ 11,12) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2929 são:

83 - 15 - 60 - 51 - 16 - 43 - 72 - 87 - 27 - 57 - 71 - 50 - 68 - 90 - 19 - 93 - 54 - 89 - 85 - 14

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2930

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2930. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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