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Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores ainda este ano

Promessa de revisão salarial para os servidores de Campo Grande já dura cinco anos

Karina Varjão e João Pedro Flores

Karina Varjão e João Pedro Flores

25/05/2026 - 14h30
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Sem conceder reajuste salarial linear desde que assumiu a prefeitura de Campo Grande em 2022, a prefeita Adriane Lopes (PP) voltou a dar esperança sobre um aumento salarial para os servidores do município. 

"Nós estamos estudando a proposta [de reajuste] ainda para este ano", afirmou a prefeita ao Correio do Estado durante o anúncio do investimento de R$ 60 milhões em 24 mil cirurgias no município na manhã desta segunda-feira (25).

O último reajuste real à categoria foi dado pelo prefeito Marquinhos Trad (PDT) de 10% em 2021. Assim, desde que assumiu o cargo, em abril de 2022, Adriane Lopes concedeu reajustes salariais individualizados, mas nenhuma reposição linear. Desde então, a inflação se aproxima dos 15%. Entre as categorias que conseguiram alguma melhora estão os professores, cujos custos estão atrelados ao Fundeb. 

Além disso, a elite do funcionalismo como procuradores, auditores fiscais, médicos e parte dos dentistas, também conseguiram reposição salarial. E este aumento beneficiou a própria prefeita e todo o primeiro escalão. 

Em abril do ano passado, o salário da prefeita passou de R$ 22,1 mil para R$ 26,9 mil. Em fevereiro deste ano, subiu para R$ 31,9 mil sem os descontos. No mesmo mês em 2027, deve subir para R$ 35,46 mil. Com isso, ela, o primeiro escalão e a elite do funcionalismo terá garantido aumento de da ordem de 66% nos salários em três anos.

A data-base para as negociações de pagamento é maio, o que significa que elas devem se estender ao longo dessa última semana para que o salário de junho já reflita o possível aumento na conta dos servidores, caso o aumento realmente aconteça. 

A promessa do reajuste acontece todos os anos pela prefeita. No início de maio de 2025, o Correio do Estado noticiou que Adriane admitiu a possibilidade de alteração salarial, mas não deu detalhes de datas e alegou apenas que o assunto estava sendo estudado. 

Em julho do mesmo ano, Lopes afirmou que devido à adoção de medidas de ajuste fiscal, como a adesão do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), havia a possibilidade dos servidores permanecerem com os mesmos salários por mais dois anos. 

Na Câmara

Enquanto isso, a Câmara dos Vereadores de Campo Grande divulgou no Diário Oficial Municipal (Diogrande) deste segunda-feira (25) um reajuste salarial de 4,39% para os servidores efetivos da Casa e pensionistas. 

O projeto foi assinado pelo presidente da Câmara, Epaminondas Neto (PSDB), o Papy, com a justificativa de valorizar os trabalhadores e buscar minimizar os efeitos da inflação. Atualmente, são 97 servidores ativos na Câmara Municipal de Campo Grande

Com a atualização, os vencimentos seguem padrões e níveis, da seguinte forma. 

  • Padrão 20: níveis de I a XII, com salários de R$2.077,36 a R$ 3.552,98;
  • Padrão 30: níveis de I a XII, com salários de R$3.705,85 a R$ 6.338,25;
  • Padrão 40: níveis de I a XII, com salários de R$ 6.294,72 a R$10.766,20;
  • Padrão 50: classes iniciais a especial, com salários de R$10.778,49 a R$22.255,58.

A medida passa a valer a partir do salário do mês de junho. 

 

RETRAÇÃO

Aeroporto de Campo Grande recebe melhorias, mas perde passageiros

Em Abril deste ano a queda foi de 16,7% na comparação com igual mês dE 2025. No ano, a retração é de 10,5%, contrastando com a alta DE 6,6% no restante do país

25/05/2026 12h25

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Pontes de embarque e desembarque ativados há um mês fazem parte dos investimentos de R$ 280 milhões

Pontes de embarque e desembarque ativados há um mês fazem parte dos investimentos de R$ 280 milhões

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Às vésperas do prazo final para conclusão das obras de revitalização do aeroporto de Campo Grande, que é junho, o movimento de passageiros está em queda livre. Na comparação de abril deste ano com igual mês de 2025, a retração chega a 16,7%. E, se forem computados os dados relativos ao primeiro quadrimestre, a queda é um pouco menor, de 10,5%. 

Dados da Agência Nacional de Aviação (ANAC) mostram que em abril do ano passado chegaram e saíram do aeroporto 128,7 mil pessoas. Em igual período deste ano, foram apenas 107,2 mil. 

Somando os quatro primeiros meses de 2025, o total de passageiros foi de 517,9 mil. Neste ano, esta soma caiu 10,6% e ficou em 463,2 mil pessoas embarcando e desembarcando. O índice contrasta com os números nacionais, que tiveram alta de 6,6%, passando de 31,6 milhões para 33,7 milhões de passageiros. 

Parte das perdas de passageiros de Campo Grande pode ser atribuída à ampliação do número de voos em Bonito e à reativação do aeroporto de Dourados. Em Bonito, o aumento foi superior a 50%, passando de 20 mil para 30,8 mil passageiros nos primeiros quatro meses. 

Em Dourados, que em setembro do ano passado voltou a receber voos comerciais após interrupção superior a quatro anos, embarcaram e desembarcaram 19,8 mil pessoas no primeiro quadrimestre.

Mas, esta perda da ordem de 30 mil passageiros para os dois aeroportos do interior ainda não explica a retração no aeroporto de Campo Grande neste ano. Se forem somados todos os aerportos de Mato Grosso do Sul, a retração entre o primeiro quadrimestre do ano passado e igual período de 2026, a queda é de 5,9%. Em 2025 foram 562,2 mil pessoas. Agora, o número caiu para 528,6 mil. 

Durante boa parte do primeiro quadrimestre o aerporto de Campo Grande operou com restrição de pousos e decolagens no período noturno, por conta das obras de reforma. Isso ajuda a explicar a queda de 19,2% na quantidade de poucos e decolagens. Nos quatro primeiros meses do ano passado foram 4.775, ante apenas 3.048 em igual período de 2026. 

Reformas

 
Com investimentos estimados em R$ 280 milhões, as ampliações do aeroporto de Campo Grande prometem elevar de 1,5 milhão para 2,6 milhões a acapacidade anual de passageiros. 

Entre as mais significativasd das melhorias está ainstalação de três pontes de embarque, que foram ativadas no mês passado. A previsão é de que 70% dos embarques ocorra por meio destas estruturas. O restante dos passageiros vão continuar embarcando e desembarcando pelo modo antigo. 

TRÂNSITO

Mulher escapa por segundos de carro desgovernado que invadiu calçada

Veículo alugado atingiu portão de residência no Bairro Tiradentes; moradores reclamam de excesso de velocidade e cobram quebra-molas e sinalização na via

25/05/2026 11h20

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As imagens mostram a mulher caminhando pela calçada quando o veículo perde o controle, invade a área destinada aos pedestres e atinge o portão de uma residência

As imagens mostram a mulher caminhando pela calçada quando o veículo perde o controle, invade a área destinada aos pedestres e atinge o portão de uma residência Reprodução: Redes Sociais

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Uma mulher escapou por poucos segundos de ser atropelada por um carro desgovernado na manhã deste domingo (25), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O acidente ocorreu pouco antes das 8h, na Rua Barão de Ubá, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a mulher caminhando pela calçada quando o veículo perde o controle, invade a área destinada aos pedestres e atinge o portão de uma residência. Ela consegue correr instantes antes da colisão.

Segundo relatos de moradores, o motorista conduzia um carro alugado e saiu do veículo desorientado após o acidente. A suspeita é de que ele tenha dormido ao volante.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O portão da casa foi parcialmente consertado, e o prejuízo estimado ficou em cerca de R$ 6 mil.

Moradores da região afirmam que esta não é a primeira ocorrência do tipo na rua. Eles relatam que a via é estreita e que motoristas frequentemente trafegam em alta velocidade pelo local.

Ainda conforme os moradores, pedidos por instalação de quebra-molas e reforço na sinalização já foram feitos anteriormente, mas nenhuma medida teria sido adotada até o momento.

Confira o vídeo: 

 

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