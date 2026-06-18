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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2938, quarta-feira (17/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

18/06/2026 - 08h15
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2938 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 26.486,51)
  • 18 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 3.079,83)
  • 17 acertos - 471 apostas ganhadoras, (R$ 281,17)
  • 16 acertos - 2770 apostas ganhadoras, (R$ 47,80)
  • 15 acertos - 11999 apostas ganhadoras, (R$ 11,03)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2938 são:

  •   00 - 17 - 13 - 67 - 21 - 70 - 95 - 32 - 89 - 14 - 68 - 30 - 64 - 71 - 23 - 99 - 18 - 85 - 39 - 53 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2939

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2939. O valor da premiação está estimado em R$ 3,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 364, quarta-feira (17/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/06/2026 08h16

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 364 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 64 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 6 apostas ganhadoras, (R$ 26.858,09)
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 32.229,71)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 29 apostas ganhadoras, (R$ 4.445,48)
  • 4 acertos + 2 trevos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 1.726,59)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1148 apostas ganhadoras, (R$ 120,31)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1715 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12185 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 13030 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 93355 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 364 são:

  • 23 - 48 - 29 - 12 - 20 - 32
  • Trevos sorteados: 3 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 365

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 365. O valor da premiação está estimado em R$ 65 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3713, de quarta-feira (17/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

18/06/2026 08h14

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3713 da Lotofácil de quarta-feira, 17 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 288 apostas ganhadoras, (R$ 2.263,28)
  • 13 acertos - 11050 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 163817 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 849606 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3713 são:

  •  09 - 19 - 07 - 08 - 20 - 15 - 06 - 02 - 11 - 22 - 05 - 04 - 14 - 12 - 13

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3720

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 18 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3720. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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