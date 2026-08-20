Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2965, quarta-feira (19/08): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2965 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 43.747,06)

9 apostas ganhadoras, (R$ 43.747,06) 18 acertos - 115 apostas ganhadoras, (R$ 2.139,80)

115 apostas ganhadoras, (R$ 2.139,80) 17 acertos - 931 apostas ganhadoras, (R$ 264,31)

931 apostas ganhadoras, (R$ 264,31) 16 acertos - 5806 apostas ganhadoras, (R$ 42,38)

5806 apostas ganhadoras, (R$ 42,38) 15 acertos - 24911 apostas ganhadoras, (R$ 9,87)

24911 apostas ganhadoras, (R$ 9,87) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontme!

Os números da Lotomania 2965 são:

52 - 63 - 49 - 62 - 83 - 22 - 65 - 72 - 44 - 69 - 15 - 16 - 61 - 40 - 78 - 32 - 27 - 05 - 86 - 93

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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