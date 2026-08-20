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Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2965, quarta-feira (19/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

20/08/2026 - 08h57
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2965 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 43.747,06)
  • 18 acertos - 115 apostas ganhadoras, (R$ 2.139,80)
  • 17 acertos - 931 apostas ganhadoras, (R$ 264,31)
  • 16 acertos - 5806 apostas ganhadoras, (R$ 42,38)
  • 15 acertos - 24911 apostas ganhadoras, (R$ 9,87)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontme!

Os números da Lotomania 2965 são:

  •   52 - 63 - 49 - 62 - 83 - 22 - 65 - 72 - 44 - 69 - 15 - 16 - 61 - 40 - 78 - 32 - 27 - 05 - 86 - 93 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2998, quarta-feira (19/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

20/08/2026 08h51

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2998 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.447,52)
  • 4 acertos - 414 apostas ganhadoras (R$ 110,49)
  • 3 acertos - 7.461 apostas ganhadoras (R$ 3,06)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.204,99)
  • 4 acertos - 362 apostas ganhadoras (R$ 126,37)
  • 3 acertos - 6.623 apostas ganhadoras (R$ 3,45)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2998 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 36 - 11 - 24 - 05 - 30

Segundo sorteio

  • 45 - 06 - 08 - 21 - 20 - 46

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 382, quarta-feira (19/08): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

20/08/2026 08h47

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 382 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 85 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 108.312,73)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 17 apostas ganhadoras, (R$ 8.495,12)
  • 4 acertos + 2 trevos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.417,69)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1189 apostas ganhadoras, (R$ 130,13)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1295 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 13174 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 10481 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 102613 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 382 são:

  • 23 - 48 - 10 - 30 - 17 - 44
  • Trevos sorteados: 6 - 4 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 383

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 23 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 383. O valor da premiação está estimado em R$ 86 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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