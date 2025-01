Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2822, quinta-feira (30/1)

Mercado de Trabalho

Setor de serviços puxou baixa e levou a geração de empregos no Estado em 2024 ficar com somente com uma leve alta, perto da estabilidade

Indústria liderou a geração de vagas de trabalho no Estado em 2024 Álvaro Rezende/Divulgação Governo do Estado

O fechamento de 14,4 mil vagas de trabalho formal em Mato Grosso do Sul no mês de dezembro levou a geração de empregos no Estado no ano de 2024 a fechar muito próximo da estabilidade, com leve alta: 1,89% a mais de postos formais ocupados no estoque geral de empregos durante todo o ano.

Atualmente, MS tem 670.377 pessoas com contrato formal de trabalho ativo.

O mês de dezembro foi especialmente ruim para a geração de empregos em Mato Grosso do Sul, com desempenho ruim em todos os segmentos, puxado pelo de serviços.

Em dezembro houve 37.196 desligamentos e 22.731 admissões, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo foi de -14.465 vagas.

Sozinho, o setor de serviços fechou 9,432 vagas. A construção civil, que desempenho muito ruim em todo o ano, fechou só em dezembro, 1.703 vagas em Mato Grosso do Sul.

A agropecuária fechou 1.238 vagas, o comércio, 1.133 vagas e a indústria, 1.067 vagas em dezembro.

Ano

Os números ruins de dezembro fizeram o saldo de vagas cair consideravelmente. O ano, que chegou a ter mais de 30 mil vagas de saldo ao longo do período, encerrou com um saldo de 12.412 vagas.

O desempenho negativo do mercado de trabalho formal no último mês de 2024 também tirou o setor de serviços da liderança de geração de empregos em Mato Grosso do Sul. A indústria passou a ocupar este posto, com a geração de 6.974 vagas de trabalho em 2024.

O setor de serviços foi o segundo que mais gerou emprego em 2024: 4.206; o comércio teve um saldo positivo de 3.873 vagas; a agropecuária de 2.548 vagas e a construção civil encerra o ano com o fechamento de 5.188 vagas.

Campo Grande

A cidade de Campo Grande também espelhou o resultado de Mato Grosso do Sul. No último mês do ano, o saldo foi negativo: - 2.782 vagas.

O setor de serviços fechou 1.492 vagas; a construção civil, 721 vagas; a indústria, 284 vagas; o comércio, 199 vagas; e a agropecuária, 86 vagas na Capital do Estado.

O total de admissões foi 8.527 e, ao todo, 11.309 trabalhadores foram desligados.

No acumulado do ano, a capital do Estado gerou 6.255 vagas de trabalho, com um melhor desempenho do setor de serviços (saldo de 2.707).

Todos os outros setores - comércio (1.405), indústria (1.105), agropécuária (519) e construção (519) - também fecharam com saldo positivo.

O estoque de trabalhadores formais em Campo Grande é de 247.754.

Os dados do Caged, apesar de muito abrangentes, não dão mais um panorama sobre a ocupção, pois só leva em conta os trabalhadores cujos contratos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Outros tipos de trabalho como serviço público, empreendedores individuais ou empresários, não são abrangidos pelo cálculo.



Empregos em Mato Grosso do Sul

2024 (fechamento do ano)

Admissões: 411.976

Desligamentos: 399.564

Saldo: 12.412

Estoque: 670.377

Dezembro de 2024

Admissões: 22.731

Desligamentos: 37.916

Saldo: -14.465

Estoque: 670.377



Empregos em Campo Grande

2024 (fechamento do ano)

Admissões: 148.985

Desligamentos: 142.730

Saldo: 6.255

Estoque: 247.754

Dezembro de 2024

Admissões: 8.527

Desligamentos: 11.309

Saldo: - 2.782

Estoque: 247.754

