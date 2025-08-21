Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2904, quinta-feira (21/08)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

21/08/2025 - 19h02
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2904 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2904 são:

  • 46 - 02 - 38 - 52 - 37 - 55

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2905

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2905. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6806, quinta-feira (21/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/08/2025 19h08

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6806 da Quina na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6806 são:

  • 19 - 56 - 03 - 01 - 14

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6807

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6807. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

PROPOSIÇÃO

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano

Projeto traz atualização anual do IPTU e regras mais rígidas para ampliar arrecadação em Campo Grande

21/08/2025 09h45

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano FOTO: Paulo Ribas

A Prefeitura de Campo Grande enviou à Câmara Municipal, na segunda-feira, o Projeto de Lei Complementar nº 7/2025, que propõe mudanças no Código Tributário Municipal (Lei nº 1.466/1973). O texto traz como justificativas o ordenamento urbano, a segurança jurídica e o aumento da arrecadação com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A proposta da prefeita Adriane Lopes (PP) cria mecanismos para que a cobrança acompanhe a valorização imobiliária da Capital, fecha brechas usadas por contribuintes para pagar menos imposto com construções pequenas e impõe prazos para benefícios fiscais temporários em loteamentos fechados. Na prática, a prefeitura garante receita mais previsível e permanente para os próximos exercícios.

Conforme a mensagem encaminhada ao Legislativo, o intuito é de garantir segurança jurídica e isonomia com definição objetiva de edificabilidade, que “padroniza a fiscalização, evitando controvérsias diante de construções meramente instrumentais”.

O QUE MUDA?

Principais alterações previstas no projeto da Prefeitura de Campo Grande:

  • Atualização anual do valor venal por ato do Executivo;
  • Área construída mínima equivalente a 10% da área total do terreno (coeficiente de aproveitamento de 0,10) para edificações valerem como tributáveis;
  • Benefício temporário de 1% para lotes em loteamentos fechados, limitado a 3 anos, prorrogável uma vez;
  • Nova alíquota de 0,75% para terrenos sem infraestrutura.

Ainda de acordo com a justificativa, outro objetivo é o fomento ao desenvolvimento urbano ordenado e o equilíbrio da arrecadação. “O prazo limitado do benefício, atrelado à execução mínima de 60% das obras, preserva a capacidade contributiva futura, enquanto a atualização anual da base de cálculo mantém o tributo aderente ao valor real dos imóveis”.

REAJUSTE

O novo artigo 148-D autoriza o Executivo a atualizar anualmente a base de cálculo do IPTU, sem necessidade de nova lei, apenas por ato administrativo. Essa atualização seguirá os critérios da
Lei nº 5.405/2014, que regulamenta os reajustes de valores imobiliários.

Na prática, isso significa que o imposto passará a acompanhar de perto o valor real de mercado dos imóveis de Campo Grande. A medida evita que a prefeitura enfrente períodos de defasagem na arrecadação, como ocorre quando o valor venal fica por anos sem atualização.

Outro mecanismo que deve ampliar a arrecadação é a definição objetiva do que será considerado edificação tributável. Até hoje, muitos proprietários erguiam pequenas construções, galpões improvisados ou barracos apenas para se enquadrar na alíquota reduzida.

Com a inclusão do artigo 148-B, a edificação só será aceita como válida se preencher três requisitos cumulativos: área construída mínima equivalente a 10% da área total do terreno (coeficiente de aproveitamento 0,10); inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal; e atendimento aos parâmetros de habitabilidade previstos no Decreto nº 16.082/2024.

Se a vistoria da prefeitura constatar fraude ou inadequação, o imóvel será desclassificado, voltando a ser tributado pela alíquota mais alta, além de estar sujeito a penalidades. Esse endurecimento fecha brechas que reduziam a receita do município e garante que apenas construções efetivamente habitáveis tenham direito ao benefício.

O projeto também mexe nas regras para os loteamentos fechados urbanos (categoria L3), comuns em Campo Grande e marcados por grandes áreas ainda sem construção.

BENEFÍCIO

O texto concede um benefício inicial: terrenos não edificados pagarão alíquota de 1% do IPTU durante os três primeiros anos após a individualização das matrículas. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, também por três anos, desde que ao menos 60% das obras de infraestrutura obrigatórias estejam concluídas, comprovadas por meio de Termo de Vistoria de Obra (TVO). Superado esse período, os terrenos retornam automaticamente à alíquota normal prevista no Código Tributário.

A prefeitura argumenta que o modelo estimula a rápida ocupação dos loteamentos e evita que áreas fiquem ociosas. No entanto, o dispositivo também tem efeito arrecadatório, pois cria prazo de validade para o benefício, assegurando que a cobrança integral do IPTU será aplicada.

Outra alteração prevista é a mudança na alíquota para terrenos não edificados que não contam com serviços ou melhoramentos públicos. Pela nova redação do inciso II do artigo 148, o porcentual será fixado em 0,75% do valor venal (antes era de 0,5%).

A ideia é manter a progressividade do imposto, mas, ao mesmo tempo, preservar a lógica de incentivo à edificação regular. A mudança reforça a cobrança sobre proprietários de áreas sem ocupação.

