Economia

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2898, quinta-feira (07/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

08/08/2025 - 08h05
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2898 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 20 apostas ganhadoras (R$ 61.349,01 cada);
  • 4 acertos - 1.483 apostas ganhadoras (R$ 1.363,78 cada).

28 apostas de MS acertaram 5 números.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2898 são:

  • 32 - 38 - 30 - 48 - 14 - 23

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2899

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2899. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2278, quinta-feira (07/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/08/2025 08h20

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2278 da Timemania na noite desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 14,2 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 63.733,52 cada);
  • 5 acertos - 224 apostas ganhadoras (R$ 1.219,39 cada);
  • 4 acertos - 3.686 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 32.984 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Altos/PI - 9.565 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2278 são:

  • 44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53
  • Time do Coração: 02 - Altos/PI

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2279

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2279. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1099, quinta-feira (07/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/08/2025 08h15

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1099 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 370 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 650 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras (R$ 2.698,14 cada);
  • 5 acertos - 1.179 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 16.410 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Janeiro - 43.643 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Uma aposta de Sidrolândia acertou 6 números.

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1099 são:

  • 01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08
  • Mês da sorte: 01 - Janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1100

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1100. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

